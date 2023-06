La Roma segue Felix Nmecha, Mourinho approva: la situazione | ESCLUSIVO

Roma e Milan hanno messo gli occhi su due fratelli che giocano nella stessa squadra: Pinto segue il centrocampista che piace anche a Mourinho

È un mercato di intrecci e duelli quello che stiamo vivendo in questi giorni. Inter e Milan sono le squadre che probabilmente si stanno contendendo più giocatori, che osservano e provano a battere le stesse piste. Forse seconde solo all’accoppiata Milan-Roma, che in questi mesi si sono sfidate e continuano a farlo su tanti profilo interessanti.

Così era stato per Aouar e Ndicka, entrambi poi finiti alla Roma ma seguiti a lungo dai rossoneri. Traore, ora del Bournemouth, è un altro di questi giocatori per poi finire al terzetto di questi giorni: Alvaro Morata, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Sul primo in vantaggio c’è il Milan, anche se non ci sono state ancora mosse ufficiali. Sull’attaccante del West Ham al contrario i giallorossi partono avanti mentre sul centrocampista è ancora tutto aperto. Ma i rossoneri in questi minuti sembrano leggermente defilati rispetto a Roma e Inter, che ora può sferrare l’attacco grazie alla cessione di Brozovic. E i capitolini hanno già avanzato la loro proposta al Sassuolo. Ora Pinto e la coppia Moncada-Furlani hanno messo gli occhi su due fratelli che giocano con la maglia del Wolfsburg. Ieri ve ne abbiamo parlato in esclusiva sul fronte Milan, che sulla sua lista ha messo Lukas Nmecha, attaccante classe ’98 che può essere il piano B proprio a Morata e Scamacca contesi dalla Roma.

Tiago Pinto su Felix Nmecha: piace a Mourinho, ma il Wolfsburg spara alto

Sui taccuini dei giallorossi, invece, è finito il fratello minore Felix. Si tratta di un centrocampista nato nel 2000, anche lui doppio passaporto tedesco e inglese (nati in Germania entrambi). Carriera simile, visto che tutti e due sono cresciuti nel Manchester City e Lukas ha già una lunga esperienza di prestiti alle spalle.

Felix Nmecha invece, come risulta a Calciomercato.it, è da tempo nel radar di Tiago Pinto: ha un contratto in scadenza nel 2025 e ha giocato 30 partite in campionato con 3 gol. La richiesta dei tedeschi è alta, si attesta sui 20-25 milioni di euro. Una cifra che la Roma non può e non vuole raggiungere, anche se il calciatore – oltre al gm – ha ricevuto il gradimento convinto anche di Jose Mourinho.