Milan, il sogno di Moncada gioca in Franca: in lista anche Nmecha | ESCLUSIVO

Il Milan continua a cercare la prima punta: Morata resta in pole, oltre a Scamacca ci sono anche Nmecha ed il baby-fenomeno Wahi

La ricerca di una prima punta in casa Milan resta una priorità. Diversi sono i profili seguiti, partendo dal presupposto che Ante Rebic ed anche Divock Origi possono essere in uscita dal roster di Steno Pioli.

Serve chi supporti Olivier Giroud, uno che compirà 37 anni il prossimo 30 settembre. Il Milan cerca un attaccante che possa esser prolifico, andando oltre quell’astinenza vissuta in questa stagione.

La lista stilata dal club prevede Alvaro Morata e Gianluca Scamacca al posto uno e due, come ampiamente raccontato qui dalla nostra redazione.

Nmecha del Wolfsburg nella lista del Milan

Lukas Nmecha, secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, è uno dei nomi presenti nella lista di Moncada e Furlani. Attaccante del Wolfsburg classe ’98, nell’ultima stagione è stato penalizzato da un lungo infortunio.

Cresciuto nel Manchester City, è stato bloccato dai problemi al ginocchio che ne hanno limitato a 4 i gol stagionali in appena 16 presenze. Fratello di Felix, anche lui in rosa ai biancorossi del club della Volkswagen, è da tempo seguito da diversi club. Giusto precisare che Nmecha non è la prima scelta, arriva solo dopo i nomi di Morata e Scamacca.

Il sogno di Moncada, invece, resta Elye Wahi: classe 2003, il talento del Montpellier continua ad avere i fari puntati della Premier oltre ad esser oggetto di valutazioni importanti. Il Chelsea, l’Arsenal ed il Newcastle seguono quest’attaccante che promette d’esser un crack.

Il Milan spera che senza assalti delle big inglesi, si possa aprire uno spiraglio. Moncada ha già lavorato con i suoi agenti, sono gli stessi di Aster Vranckx. Per ora, il percorso è nettamente in salita: se tra qualche settimana non ci saranno novità, il Milan potrebbe provarci ad assicurarsi quest’ultimo grande talento nato dalla scuola francese.