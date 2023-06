Blitz dell’agente in città: giallo Milan per il bomber | CM.IT

Il Milan chiude il colpo Loftus-Cheek dopo l’addio di Tonali, adesso è caccia all’attaccante da consegnare a Pioli: non solo Pulisic sul taccuino della dirigenza rossonera

Potrebbe essere nuovo amente in Italia il futuro di Alvaro Morata. Questa volta non alla Juventus, ma in direzione Milano sfonda rossonera.

Il Milan cerca un attaccante per il nuovo corso dopo il divorzio con la coppia Maldini-Massara: la palla operativa del club di Gerry Cardinale adesso è passata nelle mani dell’Ad Furlani e del responsabile del mercato Moncada, che dopo il colpo Loftus-Cheek per rimpiazzare Tonali e in attesa di chiudere per Romero, vagliano da diverse settimane il profilo di Morata per rinforzare l’attacco di Pioli. Viste le difficoltà per sbloccare altre piste nel reparto offensivo, il ‘Diavolo’ potrebbe affidarsi all’usato sicuro rappresentato dalla punta spagnola che in passato in due occasioni ha già vestito con alterne fortune la maglia della Juve. Morata non è tra gli incedibili del ‘Cholo’ Simeone e potrebbe lasciare nuovamente l’Atletico dopo il ritorno a Madrid della scorsa estate.

Calciomercato Milan, Morata sempre nei radar: gli scenari per l’attacco di Pioli

Situazione che potrebbe favorire il Milan, con la Roma di José Mourinho che resta vigile sullo sfondo per la punta classe ’92.

Di recente c’è stata un’accelerata del club rossonero per Morata, che sta cercando la soluzione migliore e più sostenibile per rinforzare l’attacco a disposizione di Pioli: oltre all’ex Juve nei radar dei rossoneri c’è anche Pulisic dal Chelsea. Dalla Spagna rilanciano intanto di un imminente arrivo dell’agente del nazionale iberico a Milano per incontrare la dirigenza milanista. Al momento nel quale vi scriviamo – come appreso da Calciomercato.it – il rappresentante del giocatore si trova a Madrid, anche se non è da escludere un blitz prossimamente a Milano per interloquire con Furlani e Moncada. Presto, quindi, sono attese novità sul futuro del 31enne attaccante. Eventualmente uno scoglio da superare per la società di Via Aldo Rossi resterebbe l’ingaggio di Morata, vicino ai 7 milioni di euro netti a stagione e con il Milan che non potrebbe usufruire del Decreto crescita. Uno scenario comunque da monitorare con attenzione, considerando che il profilo dello spagnolo piace al tecnico rossonero Pioli per l’esperienza a determinati palcoscenici e la sua duttilità tattica.