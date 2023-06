Brozovic finanzia Frattesi: l’Inter è pronta a chiudere

Le ultime sul centrocampo nerazzurro, con il croato ad un passo dall’Al-Nassr. Sono così attese novità sul giocatore del Sassuolo

La telenovela Marcelo Brozovic dovrebbe aver scritto il suo ultimo capitolo in serata. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il centrocampista croato ha detto sì all’Al Nassr’, che per convincerlo ha rilanciato, mettendo sul piatto ben 30 milioni di euro a stagione, fino al 2026. L’affare è chiaramente ancora da formalizzare, mancano le visite mediche e le firme sul contratto, ma ormai la trattativa è davvero ad un passo dalla fumata bianca.

L’Inter potrà così esultare, incassando ben 23,5 milioni di euro. Una cifra importante, che farà respirare le casse del club e che permetterà ai nerazzurri di affondare il colpo Davide Frattesi. I milanesi sono in pole per il centrocampista, con il quale hanno già un accordo. Le dichiarazioni rilasciate dall’italiano fanno ben capire come la sua preferenza sia proprio l’Inter. Un nuovo incontrato già domani tra i nerazzurri e il Sassuolo servirà ad avvicinare ancor di più le parti, con la trattativa che può finalmente decollare. I neroverdi vogliono ben 40 milioni di euro, tra cash e contropartite tecniche e Marotta per abbassare il prezzo è pronto a mettere sul tavolo il cartellino di Mulattieri, pedina gradita a Carnevali.

Calciomercato Inter, Roma alla finestra per Frattesi

Il Sassuolo, però, spera che si scateni una vera e propria asta: Frattesi d’altronde piace a tutte le big della Serie A.

Milan e Juventus, però, appaiono più defilate. C’è, invece, la Roma alla finestra: i giallorossi, che incasserebbero il 30% della futura rivendita del calciatore, non hanno ancora abbandonato l’idea di prendere il centrocampista. I rossoneri, invece, al momento stanno pensando ad altro: ve lo stiamo raccontando su Calciomercato.it, come il Milan abbia voglia di chiudere per Musah, ma anche per Rejinders. I bianconeri, invece, con il rinnovo di Rabiot, hanno la necessità di sfoltire il reparto.