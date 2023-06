Accordo tra Inter e Al-Nassr per Brozovic: i dettagli | CM.IT

Brozovic si appresta a lasciare l’Inter dopo otto anni e mezzo, in cui ha collezionato 330 presenze e messo a segno 31 gol

L’Al-Nassr ha rilanciato per Brozovic, arrivando a circa 23,5 milioni di euro, trovando un accordo con l’Inter. Lo ha appreso Calciomercato.it da fonti interne alla trattativa tra il club saudita e quello di Zhang, una trattativa giunta alle battute conclusive, con l’Al-Nassr che conta di chiudere definitivamente l’operazione all’inizio della prossima settimana.

Da capire se il Barcellona tornerà alla carica, in extremis, per il regista croato. Qui su Calciomercato.it vi abbiamo parlato di un tentativo sulla base di 15 milioni di euro, con un triennale da 7 milioni netti a stagione pronto per il 77 nerazzurro. Gli arabi, però, offrono di più all’Inter e ben 20 milioni netti, sempre per tre anni, al classe ’92 la cui cessione permetterebbe a Marotta e Ausilio di chiudere l’affare Frattesi col Sassuolo.

Brozovic si appresta a lasciare l’Inter dopo otto anni e mezzo, in cui ha collezionato 330 presenze e messo a segno 31 gol. In bacheca 1 scudetto, 2 Coppe Italia e altrettante Supercoppe.