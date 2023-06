Inter sempre in pole, ‘pericolo’ Milan: il punto su Frattesi | CM.IT

La mezz’ala romana si trasferirà in una big di Serie A in questo calciomercato estivo. Ha scelto i nerazzurri, ma Zhang deve prima fare cassa

Come finirà la telenovela Frattesi? Ci vorrebbe un mago per saperlo. Oggi ha riparlato Carnevali, che tra conferme e smentite (di facciata) ha detto una cosa importante: “L’intenzione è di chiudere presto”. Il Sassuolo vorrebbe concludere entro fine giugno per questioni di bilancio, o comunque agli inizi del prossimo mese di luglio.

In pole per Frattesi resta l’Inter, forte di un accordo col giocatore e del suo totale gradimento. Per lui, specie dal punto di vista tattico (“in un centrocampo a tre posso dare di più“) quella nerazzurra è la destinazione migliore per le sue caratteristiche e compiere un ulteriore salto di qualità.

Nelle ultime interviste il classe ’99 si è a dir poco esposto, “non avrei problemi a giocare assieme a Barella”), confermando in sostanza che la squadra di Inzaghi è in cima alle sue preferenze. Per l’affondo decisivo, però, la società di Zhang ha bisogno di cedere, ecco perché in viale della Liberazione sperano di perfezionare a stretto giro di posta l’operazione Brozovic con l’Al-Nassr. Barcellona e, soprattutto, Marcelo permettendo.

Col passare dei giorni, infatti, aumenterebbe per l’Inter – che nell’affare, come da accordi di massima, inserirebbe il cartellino di Mulattieri – il rischio di un Bremer bis, cioè di farselo fregare dalla concorrenza. Nello specifico dal Milan, deciso a vendicarsi per la ‘beffa’ Thuram.

Inter, ‘pericolo’ Milan per Frattesi: Juve sullo sfondo

Carnevali ha negato incontri e contatti coi rossoneri, ma a Furlani e soci interessa molto Frattesi e di certo ci sono state delle chiacchierate col suo agente Riso, lo stesso di Tonali.

A differenza dell’Inter, il ‘Diavolo’ ha i soldi della cessione di quest’ultimo al Newcastle che potrebbe utilizzare proprio per acquistare il calciatore romano, anche se al momento il club di Cardinale sta lavorando per Loftur-Cheek in uscita dal Chelsea.

In terza fila, ma sullo sfondo, c’è la Juventus. Adesso i bianconeri non hanno le possibilità economiche per andare all’assalto di Frattesi, e con il rinnovo di Rabiot – in arrivo stando alle ultime indiscrezioni – potrebbero definitivamente accantonare la pista. Ma il 23enne piace molto, quindi un tentativo non si può escluderlo del tutto. In tal caso con contropartita.

Al Sassuolo piacciono l’argentino Soule e De Winter, con il belga che potrebbe però rimanere a Torino giocandosi le sue chance in bianconero nella prossima stagione dopo la positiva esperienza in prestito all’Empoli.