Dall’Inter al Milan, colpo Frattesi: “Questa la cifra”

Torna a parlare l’Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali: “C’è un club che si è mosso prima per Frattesi”. Poi nomina la Juventus

Davide Frattesi resta uno dei grandi protagonisti di questo inizio di calciomercato estivo. “Penso che chi arrivi per primo abbia più possibilità di chiudere l’operazione”, ha detto l’Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali a ‘Rai Gr Parlamento’.

In pole c’è sempre l’Inter, forte già di un accordo con il calciatore e che può chiudere una volta sistemato Brozovic: “Quello nerazzurro è il club che si è mosso per primo – ha aggiunto Carnevali – tuttavia al momento stanno valutando”.

Il dirigente neroverde non esclude un affondo del Milan, che ora ha in tasca i soldi della cessione di Tonali al Newcastle: “Vedremo se si muoveranno anche i rossoneri e altre società, abbiamo parlato (e si sono incontrati, ndr) anche con la Juventus e siamo disposti ad ascoltare chiunque. Con il Milan, però, non c’è mai stato un incontro o contatto“. Per il centrocampo, Moncada e soci sono al lavoro per portare a termine l’affare Loftus-Cheek.

In conclusione, Carnevali conferma che il prezzo della mezz’ala classe è stato fissato a “40 milioni di euro“, aprendo a uno ‘sconto’: “Poi nelle trattative si discute, da parte nostra c’è disponibilità all’inserimento di qualche giovane. Non esiste un valore assoluto. L’intenzione è di chiudere presto”.