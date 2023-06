La Roma alla finestra per Frattesi: la valutazione e la proposta al Sassuolo | CM.IT

Davide Frattesi resta uno dei nomi più chiacchierati di questa finestra estiva di calciomercato: non solo l’Inter sulle sue tracce

Piace a molte squadre Davide Frattesi, centrocampista classe ’99 di proprietà del Sassuolo e legato al club neroverde da altri tre anni di contratto. Prosegue la corte serrata di alcune big di Serie A.

La Roma resta sulle tracce di Davide Frattesi, autore di 7 gol nelle 37 partite giocate lo scorso anno in campionato e tra i protagonisti della Nazionale con il gol nella finale per il terzo posto di Nations League contro l’Olanda. Insieme a Tonali rappresenta il futuro del calcio italiano nella zona mediana ed alcune big della Serie A hanno dato vita ad un testa a testa per portarlo via da Reggio Emilia.

Come ribadito nella giornata di ieri, sul giocatore c’è forte l’Inter, anche se la trattativa vive una fase di stallo: il club nerazzurro lavora da tempo all’affare che spera di riuscire a condurre in porto, ma deve attendere l’eventuale partenza di Brozovic. I nerazzurri, inoltre , devono fare attenzione all’interesse della Roma: un interesse che il club capitolino ha confermato questo pomeriggio durante l’incontro che ha portato a definire la doppia cessione di Volpato e Missori stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it.

Calciomercato Roma: giallorossi alla finestra per Frattesi

La Roma, dunque, resta alla finestra per Davide Frattesi. Il Sassuolo, dopo aver chiuso la doppia trattativa per Missori e Volpato che porterà circa 10 milioni di euro nelle casse della Roma, ora vorrebbe in neroverde anche Edoardo Bove, classe 2002 lanciato in prima squadra da José Mourinho.

Il giocatore, autore di 2 gol in 33 partite in cui ha giocato nella passata stagione, sta trattando il rinnovo con la Roma che non vorrebbe privarsi di un elemento che ha dimostrato di avere ampi margini di crescita. Nell’incontro di questo pomeriggio, la Roma ha spiegato al Sassuolo di valutare Frattesi circa 30 milioni, che diventerebbero circa 10 cash se vengono scalati i soldi per Volpato e Missori e il famoso 30% sulla rivendita.

Le basi per una eventuale trattativa ci sono e al netto del lavoro portato avanti finora dall’Inter, la Roma spera di poter piazzare il colpo, a patto che il Sassuolo accetti la valutazione fatta dal club giallorosso che potrebbe approfittare anche dello stand-by del Milan e del fatto che la Juventus ha trovato l’accordo per il rinnovo di Rabiot, operazione che chiude un eventuale inserimento per Frattesi.