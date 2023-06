Frattesi-Roma? La risposta di Tiago Pinto | ESCLUSIVO

Il General manager è stato a Milano dove ha incontrato il Sassuolo perfezionando la doppia cessione ai neroverdi di Volpato e Missori

Blitz milanese per Tiago Pinto. Nel primo pomeriggio, negli uffici del Sassuolo in centro a Milano, il General manager della Roma ha incontrato la dirigenza neroverde definendo la doppia cessione di Volpato e Missori. Nelle casse giallorosse entreranno circa 10 milioni di euro, 7,5 per Volpato e 2,5 per Missori. Per entrambi, la Roma si è garantita una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione è praticamente conclusa.

Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, Tiago Pinto ha dribblato su Frattesi (“Adesso l’interesse è tornare a Roma”) per il quale l’apprezzamento resta più che vivo considerati anche gli ottimi rapporti con lo stesso Sassuolo.

Per Frattesi l’Inter è sempre in pole, ma deve fare cassa per azionare l’assalto. Il Milan, per ora, è concentrato, mentre la Juventus al momento non ha le possibilità economiche per affrontare tale investimento. Dunque, il club di Friedkin va tenuto in corsa per il classe ’99 su cui vanta una percentuale sulla rivendita. Nell’incontro, il Sassuolo ha richiesto Bove, il quale però è considerato incedibile da Tiago Pinto.