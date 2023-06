Napoli: gradimento per Ibanez, ma (per ora) nessuna trattativa con la Roma | CM.IT

Il nome di Ibanez continua ad essere centrale per il mercato della Roma. Le ultime sulla questione Napoli: (per ora) nessuna trattativa

Con l’addio di Kim il Napoli è chiamato ad ingaggiare un nuovo centrale difensivo di livello da mettere a disposizione di Rudi Garcia.

Come evidenziato da Calciomercato.it è stato segnalato agli azzurri anche il giallorosso Roger Ibanez. La valutazione della Roma (35 milioni) è ritenuta eccessiva dalla dirigenza azzurra. C’è, però, il gradimento tecnico per il calciatore che è da considerarsi nella lista dei centrali post Kim, anche se non in posizione di vertice.

Va comunque sottolineato come al momento non ci sia nessuna trattativa in corso tra Napoli e Roma: senza acquirenti per Ibanez nelle prossime settimane sponda giallorossa e senza che gli azzurri abbiano trovato (sul mercato straniero soprattutto) il sostituto di Kim, allora si potrebbe riaprire un margine di trattativa.

Calciomercato Roma, non solo Ibanez: i conti giallorossi

Grazie all’ultima cessione di Carles Perez, la Roma ha raggiunto il target dei 30 milioni di euro di plusvalenza entro il 30 giugno.

Avendo soddisfatto i paletti del fair play finanziario, la dirigenza capitolina non ha più l’urgenza di vendere a stretto giro di posta e questo la mette in una posizione negoziale di vantaggio rispetto agli eventuali acquirenti. Ibanez ha diversi estimatori in Premier League (Aston Villa, Fulham, Newcastle, Tottenham e West Ham) e in Liga (Atletico Madrid), ma sin qui sulla scrivania di Tiago Pinto non è arrivata nessuna offerta ufficiale degna di nota.