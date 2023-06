L’agente di Tonali e Frattesi a Casa Milan: tutti i nomi sul tavolo | CM.IT

Incontro nella sede rossonera tra la dirigenza del club di Cardinale e Beppe Riso. Possibile tripla operazione in uscita

Il Milan si muove anche in uscita. Stamane in sede è avvenuto un incontro con Beppe Riso, agente di Brescianini e Daniel Maldini entrambi destinati a lasciare di nuovo i rossoneri in questa sessione estiva. Per entrambi c’è l’interesse del neopromosso Frosinone.

Alla società del presidente Stirpe potrebbe interessare anche Marco Nasti, reduce da un’ottima stagione in prestito al Cosenza. Pure lui è assistito da Riso, con il quale il club di Gerry Cardinale ha anche definito gli ultimissimi dettagli su Tonali, che andrà al Newcastle per circa 70 milioni più bonus.

Non è escluso che nel vertice si sia affrontato anche l’argomento Frattesi, assistito anch’egli da Riso. Per il centrocampista in uscita dal Sassuolo è in atto una vera e propria battaglia di mercato, con l’Inter che sembrava sul punto di sferrare l’assalto decisivo grazie alla cessione di Brozovic all’Al-Nassr, cessione per ora bloccata dall’Inter stessa dopo che i sauditi hanno cambiato – al ribasso – l’offerta di domenica. Frattesi piace al Milan, così come alla Juventus (ora defilata). E alla Roma, che lavora sottotraccia pronta al sorpasso.