Giuntoli-Juventus, adesso è realtà: UFFICIALE la risoluzione con il Napoli

La risoluzione ufficiale del contratto tra Giuntoli e il Napoli è arrivata: tutto pronto per l’inizio della sua nuova avventura con la Juve

Una delle telenovelas dell’estate è giunta al capolinea. Da tempo, ormai, si vociferava dell’approdo di Giuntoli alla Juventus. Come anticipato da calciomercato.it, l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ era già stato trovato e si aspettava soltanto il via libera di De Laurentiis.

Detto, fatto. Con uno stringato comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, il Napoli ha reso noto la risoluzione del contratto di Giuntoli che, dunque, ora è pronto a legarsi con la Juventus. Ecco la note del club campano: “Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra.”

Chiusa la luminosa parentesi tra le fila del Napoli, adesso per Giuntoli si aprono immediatamente le porte della Juventus. I bianconeri non hanno avuto remore nello scegliere uno degli artefici principali della vittoria dell‘ultimo Scudetto del Napoli, non forzando i tempi con De Laurentiis ed aspettando che il patron azzurro liberasse Giuntoli. Per il ‘closing’, però, è stato necessario più tempo del previsto, con l’opzione legata ad una possibile deroga che cominciava a farsi strada. Alla fine, però, l’exit tanto atteso è arrivato: Giuntoli ha risolto il contratto con il Napoli. Si aspetta solo il comunicato ufficiale per l’inizio della sua nuova esperienza dietro la scrivania della Juventus.