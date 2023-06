Caso Brozovic: “Ecco perché gli arabi hanno abbassato l’offerta”

Il caso Brozovic continua a stravolgere il mercato dell’Inter: “Ecco perché i sauditi hanno abbassato l’offerta”

Una telenovela infinita con continui colpi di scena. Tre squadre coinvolte, Inter, Al-Nassr e, sullo sfondo, il Barcellona e un solo attore (decisamente) protagonista, Marcelo Brozovic.

Il futuro del croato sembra essere sempre più lontano da Milano, ma la situazione continua a tenere banco. Domenica il club saudita ha raggiunto un accordo con l’Inter sui 23,5 milioni di euro, proponendo al croato un triennale da 60 milioni complessivi. Una cifra però rifiutata dal giocatore. La prima opzione di Brozovic in caso di addio all’Inter prendeva infatti il nome di Barcellona.

Inter, Biasin su Brozovic: “Clima teso. Federcalcio saudita ha bloccato l’affare”

Ieri però un nuovo colpo di scena. Dopo quello che sembrava un momento di stallo e di sfiducia per il club saudita, ecco una nuova proposta da parte dell’Al-Nassr. La società in cui milita Cristiano Ronaldo ha deciso di rilanciare, con una proposta da 30 milioni di euro stagionali.

E in merito alla vicenda si è espresso anche Fabrizio Biasin. Il giornalista di ‘Libero’ è intervenuto in diretta a TV PLAY, sottolineando come i sauditi abbiano bloccato la trattativa: “O i sauditi trovano le risorse per riaprire la trattativa, oppure Brozovic non andrà all’Al-Nassr. La Federazione ha bloccato l’affare perché era una spesa troppo importante. L’Inter si chiede perché al calciatore dà 100 milioni ed al club chiede di risparmiarne 8”. Biasin sottolinea come il Barcellona non abbia ancora formulato offerte: “Non c’è nessuna offerta per Brozovic dal Barcellona, l’Inter aveva aperto al suo addio per 23 milioni di euro. Sotto quella cifra, l’Inter non può andare”.

I rapporti tra Inter e Al-Nassr e Inter e Brozovic sono ormai rovinati: “Dall’Arabia hanno bloccato l’operazione. Ieri gli intermediari si sono fatti prendere la mano. A conti fatti, si sono accorti che era una spesa enorme. Hanno deciso, per questo, di togliere soldi dalla proposta all’Inter e, da quel momento, si sono alzati i toni. Lui non aveva tutta questa voglia di andare in Arabia Saudita, si è messo di traverso per una buonuscita. Il giocatore sta bene all’Inter, ma chiudere questo rapporto in maniera affrettata ed improvvisa lo ha destabilizzato. Ora si è messo di traverso, i rapporti si sono rovinati tra giocatore e società. Servirà trovare una soluzione”.