Sfiducia Al-Nassr, Brozovic tra Inter e Barcellona | CM.IT

Inter, è rebus attorno al futuro di Brozovic: Al-Nassr sfiduciato, il croato sogna il Barcellona

Sui social Marcelo Brozovic ha lanciato una vera e propria sfida all’Inter. E forse agli agenti che hanno cercato e stanno cercando di convincerlo ad accettare la corte dell’Al-Nassr. Domenica il club saudita ha raggiunto un accordo con l’Inter sui 23,5 milioni di euro, proponendo al croato un triennale da 60 milioni complessivi. Irrifiutabile per tutti, anzi quasi tutti.

Emissari dell’Al-Nassr si sono poi spinti fino in Croazia per incontrare direttamente il numero 77 nerazzurro, provando a strappare il suo sì. Ma al faccia a faccia, Brozovic non si è presentato.

Ora da sponda Al-Nassr trapela un po’ di stizza e sfiducia sull’esito dell’operazione. Un’operazione che sbloccherebbe il mercato interista, ma che – appunto – non entusiasma il calciatore. Le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano che la sua volontà, ad oggi, è quella di rimanere nel calcio che conta. Come il suo connazionale e capitano Luka Modric, che ha respinto una mega offerta dell’Al-Hilal rinnovando con il Real Madrid per un altro anno, Brozovic vuole continuare a giocare e a cercare di vincere dei trofei in Europa. Se possibile all’Inter, con la quale ha rinnovato un anno fa fino al 2026 diventando il calciatore più pagato (calcolando al lordo) della rosa, oppure in un’altra big europea. Come scritto da Calciomercato.it lo scorso 23 giugno, la sua ‘alternativa’ alla permanenza in nerazzurro è una sola: il trasferimento al Barcellona. Barcellona che non è però disposto alle cifre offerte dai sauditi e che invece non disdegnerebbe l’inserimento di una contropartita per abbassare le pretese interiste.