DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 18 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, mercoledì 18 gennaio

Altra giornata di calciomercato invernale, con importanti eventi sullo sfondo. A Riyad, è il giorno della Supercoppa tra Milan e Inter, mentre la Juventus inaugura la nuova era con l’insediamento del rinnovato CDA.

Mercato ancora fermo sul fronte nostrano per grandi colpi in entrata, si attendono comunque novità per quanto riguarda Juventus, Milan, Inter e non solo, impegnate in particolare anche sul versante ‘interno’, con i rinnovi chiave come quelli di Rabiot, Leao e Skriniar. Attenzione poi alle evoluzioni in casa Salernitana per la panchina. Seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LIVE

9.26 – Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it su Radu al Lorient: il club francese prova a chiudere con l’Inter per il prestito.

9.15 – Inter, Depay si allontana: idea di scambio tra Barcellona e Atletico Madrid con Ferreira Carrasco.

9.00 – Indiscrezioni dalla Spagna: Vlahovic sarebbe interessato alla proposta dell’Arsenal.