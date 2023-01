CM.IT | Ribaltone Salernitana: Iervolino ci ripensa, torna subito Nicola

Clamoroso e nuovo ribaltone sulla panchina della Salernitana: il presidente Iervolino pronto a richiamare Davide Nicola alla guida della squadra granata

Colpo di scena sulla panchina della Salernitana. A tre giorni dalla batosta contro l’Atalanta e il ko per 8-2, il patron Iervolino è pronto a richiamare in panchina Davide Nicola.

Lunedì il club campano aveva esonerato il tecnico dopo la fragorosa sconfitta di Bergamo, mentre adesso il sorprendente dietrofront come raccolto da Calciomercato.it. Il presidente Iervolino è tornato sui suoi passi e Nicola è vicinissimo così a tornare sulla panchina dei granata. Le parti sono in contatti proprio in questi minuti e tutto lascia pensare per il ritorno alla guida della Salernitana del 48enne tecnico piemontese.

Negli ultimi giorni si era parlato di D’Aversa, Semplici e Iachini per la sostituzione di Nicola, oltre alla suggestiva pista – subito smentita – che portava a Rafa Benitez. Ma niente da fare: Iervolino e la Salernitana ci hanno ripensato e Davide Nicola si appresta a tornare alla guida della società campana in vista della prossima sfida di campionato, quando all’Arechi andrà in scena sabato pomeriggio il derby contro la capolista Napoli.