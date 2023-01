CM.IT | La Salernitana continua la caccia all’allenatore: nuovi contatti con Semplici

La Salernitana è nel vivo di una rivoluzione che è partita dalla panchina. Dopo l’esonero di Davide Nicola, si rafforza la candidatura di Leonardo Semplici

Il calcio è fatto di diverse stagioni e diversi stati d’animo che, fin troppo spesso, dipendono in larga misura dai risultati, anche se i protagonisti restano gli stessi.

È così che Davide Nicola è passato dall’essere uomo venerato e protagonista dei miracoli salvezza al capro espiatorio di punteggi decisamente poco brillanti. Durante questa stagione è stato in diverse occasioni sulla graticola, per poi essere salvato dal patron Iervolino che sembrava convinto della sua permanenza. I numeri, però, non erano proprio dalla sua parte: la vittoria ora manca dal 30 ottobre, dopo cui sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi. Il pesante ko contro l’Atalanta, che ha sconfitto i campani con il punteggio di 8-2, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato la società a nuove valutazioni – stavolta definitive – sul futuro del suo allenatore. E così addio Nicola e largo a chi verrà dopo. Nelle ultime ore, sono stati tanti i nomi a finire in ballo, da Benitez a Mazzarri, passando anche per Di Francesco, ora in secondo piano. Ecco come stanno le cose.

La Salernitana accelera per Semplici: manca l’accordo con D’Aversa

Un’opzione decisamente concreta è quella che porta a Roberto D’Aversa, ma secondo quanto risulta a Calciomercato.it, al momento manca l’accordo per l’approdo del tecnico in Campania.

Allo stesso tempo, sta prendendo forza un’altra candidatura, quella di Leonardo Semplici, di cui vi avevamo parlato già prima dell’addio di Nicola. Infatti, secondo le nostre informazioni, risultano contatti tra le parti nelle ultime ore, e quindi il nome che potrebbe uscire dalle riflessioni delle ultime ore è proprio quello del tecnico ex Spal. Non si escludono comunque piste a sorpresa o che spuntino altri nomi nelle prossime ore. Dopo l’avventura a Ferrara, l’allenatore si era trasferito al Cagliari, senza avere fortuna. Ora potrebbe arrivare un’altra opportunità in Serie A, con la necessità di invertire un trend fortemente negativo, ma senza l’ossessione della salvezza. Infatti, la zona calda è comunque distante diversi punti e ciò consentirebbe al tecnico toscano di preparare al meglio presente e futuro. Ora, però, c’è vento di cambiamento e tutto il mondo Salernitana si aspetta un’inversione di tendenza e risposte già contro il Napoli.