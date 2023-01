CM.IT | Tracollo Salernitana, Nicola a forte rischio: il possibile sostituto

Per Davide Nicola la situazione si fa sempre più difficile: il pesante ko di Bergamo lo mette a rischio, i possibili sostituti

Pesante sconfitta per la Salernitana sul campo dell’Atalanta. Partita senza storia a Bergamo con la squadra di Gasperini che ha preso il largo nel finale di primo tempo, nonostante il calcio di rigore parato da Dia.

Il 5-1 all’intervallo è testimonianza di un match che non è mai stato realmente in bilico, nonostante il gol di Dia al 10′ in risposta al vantaggio di Boga avesse fatto sperare i granata.

Il continuo della partita ha detto però altro (7-2 il punteggio finale) ed allora per la società campana partono le riflessioni sul futuro di Davide Nicola. Il 2023 della Salernitana è stato decisamente complicato: prima il ko contro il Milan, quindi il pari contro il Sassuolo, ora un nuovo stop. Un punto in tre partite che diventano due considerando anche le tre gare prima della sosta. L’ultima vittoria risale al 30 ottobre, poi quattro sconfitte e due pareggi per un ruolino di marcia che non può soddisfare il presidente Iervolino.

Calciomercato Salernitana, riflessioni su Nicola: i sostituti

Così, in vista del derby contro il Napoli di sabato prossimo, si apriranno riflessioni sulla panchina di Nicola, già in passato a rischio esonero, ma puntualmente confermato e blindato da patron Iervolino.

Ora – stando a quanto appreso da Calciomercato.it – la situazione potrebbe cambiare, con un possibile ribaltone nelle prossime ore. Da valutare anche il nome dell’eventuale sostituto: su piazza ci sono diversi tecnici, su tutti Semplici, Mazzarri e D’Aversa.

Paolo Siotto