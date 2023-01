CM.IT | La Fiorentina riflette, il Leicester insiste: le ultime su Nico Gonzalez

Giorni cruciali per Nico Gonzalez, partito dalla panchina in Coppa Italia: le ultime sul futuro del 24enne esterno argentino

Sono giornate cruciali per il futuro di Nico Gonzalez. Il 24enne esterno argentino, rientrato dopo l’infortunio, è al centro del mercato con l’interesse del Leicester.

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ne ha parlato poco prima della sfida di coppa Italia, vinta contro la Sampdoria: “Nico Gonzalez gioca per la Fiorentina. Credo che resti con noi. Se arrivano offerte, vuol dire che i nostri giocatori sono buoni. Bisogna però vedere che facciamo”. Frasi che arrivano nell’immediata vigilia della partita che ha visto proprio Nico Gonzalez partire dalla panchina. Come contro il Sassuolo, quando centrò anche il gol vincente, l’argentino è stato mandato in campo da Italiano a gara in corso. Come spiegato dalla nostra redazione, il calciatore non è così entusiasta di lasciare Firenze e la maglia viola, con la quale è riuscito a rinascere dopo un periodo complicato.

Calciomercato Fiorentina, le ultime su Nico Gonzalez

Situazione comunque ancora in divenire: stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, alcuni intermediari sono al lavoro per portare Nico Gonzalez via dall’Italia. Il club inglese è alla ricerca di esterni offensivi e ha individuato nel mancino di Belen de Escobar come profilo ideale.

La Fiorentina da parte sua riflette e valuta eventuali sostituti. Tra i nomi valutati c’è Brekalo: l’ex Torino ha un accordo con il Monza, che non ha trovato però l’intesa con il Wolfsburg. Il suo nome è attenzionato dalla viola sia per questa finestra di mercato che per quella estiva. Altro nome è Boga, in uscita dall’Atalanta che chiede però 20 milioni di euro. Il Leicester insiste, ma Nico Gonzalez non è convinto.