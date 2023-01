CM.IT | Leicester-Gonzalez: le ultime tra perplessità e casting per l’erede

In gol su rigore contro il Sassuolo, Nico Gonzalez piace molto al Leicester che cerca attaccanti esterni sul calciomercato

Sono ore davvero cruciali per il mercato della Fiorentina. Il forte interessamento del Leicetster nei confronti di Nico Gonzalez è infatti confermato, con una potenziale offerta ufficiale non ancora arrivata. Il club viola già da tempo sta lavorando per rinforzare gli esterni d’attacco, con i nomi di Brekalo e Boga che non sono mai scomparsi dai radar.

Il primo ha un accordo con il Monza, ma la mancata intesa tra i brianzoli e il Wolfsburg sull’indennizzo da versare ha permesso ad altre società italiane e straniere di inserirsi. La Viola resta così alla finestra sia per gennaio sia per giugno, senza tuttavia trascurare i contatti per Boga, che è valutato dall’Atalanta sui 20 milioni di euro. L’ivoriano è stato tra i migliori nell’ultima partita di campionato contro il Bologna e per questo i nerazzurri sono disposti a privarsene solo a fronte di proposte a titolo definitivo.

Calciomercato Fiorentina, Nico Gonzalez non ha fretta

Ma torniamo a Nico Gonzalez, che è il vero protagonista di questa bollente e dinamica settimana per i tifosi toscani. Detto dell’interessamento concreto delle ‘Foxes’, va ora chiarita la posizione del ragazzo rinato con la maglia Viola dopo un periodo difficile.

Per questo motivo, confermano indiscrezioni di Calciomercato.it, non appare così entusiasta di lasciare Firenze già in questa sessione. Un segnale, questo, di attaccamento alla maglia e ai colori della Fiorentina, manifestato anche a gesti durante l’esultanza dopo il gol vittoria contro il Sassuolo. Arrivato a Firenze nell’estate del 2021 per 24 milioni più bonus, il mancino argentino ha collezionato tredici gol e nove assist in cinquanta presenze ufficiali con la maglia viola.