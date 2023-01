Zaniolo via subito: ecco cosa succede con Juve e Milan

Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé sul campo e anche sul calciomercato. Possibile cessione immediata, ecco cosa succede con Juve e Milan

Ci sono calciatori che non possono passare inosservati neanche quando lo vogliono e neanche se e quando decidessero di stare nell’ombra, che attirano naturalmente gli occhi di tutti addosso e sono destinati a stabilire le sorti dei trofei e delle loro squadre con le loro giocate.

In questa categoria di elite calcistica rientra anche il tocco magico di Nicolò Zaniolo. Ce ne siamo resi conto fin dal trasferimento alla Roma e dai primi scampoli di un ragazzo che divide, ma scalda i cuori dei tifosi, poi dal gol in finale di Conference League. Rigorosamente decisivo, a proposito di storia. Ora, però, la luce del centrocampista offensivo sembra svanita o forse è un po’ appannata. Già, perché Zaniolo fa tremenda fatica a rappresentare quel campione che sulla carta potrebbe essere, soprattutto non riesce a trovare continuità nelle giocate di qualità, nei gol e negli assist. Ultimamente si è anche beccato qualche fischio dopo l’ennesima prestazione poco brillante. Una situazione che non esclude la cessione già a gennaio, se arrivasse l’offerta giusta. Ecco come stanno davvero le cose.

Zaniolo e l’addio a gennaio alla Roma: la Premier prima di Juve e Milan

Nel caso in cui Zaniolo dovesse salutare la Capitale già a gennaio, l’opzione più calda sarebbe sicuramente quella che porterebbe il centrocampista offensivo in Premier League.

Arsenal, Tottenham e Newcastle da tempo si sono interessate al calciatore che potrebbe essere attratto, per caratteristiche fisiche e tecniche, dall’esperienza nel massimo campionato inglese. Quindi, occhio alla Premier e non alla Serie A, se i tempi dell’addio dovessero essere maturi già nei prossimi giorni. Al contrario, se così non dovesse essere e si arrivasse alla prossima estate, Milan e Juve diventerebbero uno scenario maggiormente percorribile. Bisogna sottolineare che, in ogni caso, ad oggi non sono arrivate offerte ufficiali. L’attenzione resta alta su Zaniolo: il futuro potrebbe decidersi ora o tra sei mesi e cambierebbe molto.