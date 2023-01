CM.IT | Confermato, niente Inter per Sommer: accordo Bayern-Borussia

Il portiere svizzero in scadenza a giugno piaceva ai nerazzurri come vice Onana. Ma la sua carriera proseguirà in Bundesliga

Sommer resta in Germania, ma lascia il Borussia Moenchengladbach per trasferirsi al Bayern Monaco col quale già da tempo – come svelatovi da CM.IT – aveva raggiunto un accordo sulla base di un contratto da due anni e mezzo.

L’elvetico era finito nei radar dell’Inter alla ricerca di un eventuale sostituto di Handanovic, dunque di un vice Onana ma era già chiaro da tempo che la strada verso il 34enne di Morges non sarebbe stata percorribile.

Il Borussia M’Gladbach ha dato il via libera alla sua partenza dopo aver chiuso per Omlin del Montpellier, accordandosi con i bavaresi – come raccolto da Calciomercato.it – sulla base di 8 milioni di euro più 1 milione di bonus che scatterebbe in caso di vittoria della Champions della squadra di Nagelsmann.

Calciomercato Inter, il Bayern si prende Sommer: 8 milioni al Borussia

Il tecnico aveva chiesto e richiesto a gran voce un sostituto all’altezza, pronto subito ed esperto per rimpiazzare l’infortunato Neuer.

Il Bayern risolve così il problema portiere, mentre il Borussia incassa una cifra non di poco conto per un calciatore in età avanzata (ma ancora determinante, Nazionale compresa) e in scadenza di contratto fra qualche mese.