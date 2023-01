CM.IT | Juventus, contratto alla Pogba: 32 milioni per far felice Allegri

Parte il nuovo corso della Juventus con l’ufficialità del Cda e Ferrero nuovo presidente. Il club bianconero, intanto, non ha perso le speranze per il big di Allegri: la situazione

Oggi inizia il nuovo corso della Juventus con l’insediamento del Consiglio d’amministrazione e l’ufficializzazione di Gianluca Ferrero alla presidenza.

Il dimissionario Agnelli lascia dopo tredici stagioni e 19 trofei complessivi la poltrona di numero uno del club bianconero: oltre a Ferrero, nell’organico dirigenziale ci sarà Scanavino a ricoprire le cariche di Dg e Amministratore delegato della ‘Vecchia Signora’. Nulla è cambiato invece nella parte sportiva: in panchina John Elkann ha rinnovato la fiducia ad Allegri che avrà anche maggiore potere decisionale sul mercato, mentre a capo dell’area tecnica rimane Federico Cherubini. E proprio il dirigente di Foligno martedì pomeriggio ha incontrato la madre-agente di Adrien Rabiot alla Continassa. Un primo approccio per capire i possibili margini di rinnovo del centrocampista francese che ad oggi resta comunque complicato. L’ex Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e su di lui ci sono sempre le sirene insistenti dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, pressing su Rabiot: la strategia di Allegri e Cherubini

La Juve non ha però perso le speranze per la permanenza di Rabiot sotto la Mole e prossimamente ci saranno altri summit con mamma Veronique per provare a convincere il giocatore classe ’95 a firmare il nuovo accordo con la ‘Vecchia Signora’.

Il sodalizio bianconero avrebbe la possibilità di monetizzare solo adesso (approfittando della finestra invernale della campagna trasferimenti) dalla cessione del nazionale transalpino, ipotesi però da escludere vista la volontà del diretto interessato di concludere la stagione a Torino. Cherubini ha ribadito all’entourage di Rabiot la sua centralità negli schemi di Allegri, con l’allenatore toscano primo sponsor per la conferma in maglia bianconera del centrocampista. Difficile ma qualche spiraglio c’è per il rinnovo di Rabiot e la Juventus – come raccolto da Calciomercato.it – sta valutando l’opportunità di alzare la proposta economica per il francese, avvicinandosi ai 10 milioni di euro che la madre-agente ha chiesto alle big del campionato inglese. Cherubini e la dirigenza della Continassa stanno pensando a un ingaggio alla Pogba per Rabiot: 8 milioni di euro netti a stagione (sfruttando al lordo il Decreto crescita) per le prossime quattro stagioni. Un investimento da 32 milioni complessivi, inferiore rispetto all’assegno che la Juve dovrebbe mettere eventualmente sul tavolo delle trattative per dare la caccia al sogno proibito Milinkovic-Savic o ad un profilo della caratura di Rabiot.

La strada rimane in salita, però il sodalizio bianconero cercherà di giocarsi fino in fondo tutte le carte a sua disposizione per strappare il sì del 27enne vicecampione del mondo, che nella stagione in corso si sta dimostrando un elemento imprescindibile per le alchimie tattiche di Massimiliano Allegri. Cinque reti (record personale alla Juve), condite da due assist, lo score di Rabiot e un rendimento finalmente convincente. Allegri non vuole perdere il suo ‘Cavallo Pazzo’ e convincere il francese a sposare ancora la ‘Vecchia Signora’ preferendola alla corte di Arsenal, Chelsea, Tottenham e Newcastle in Premier League.