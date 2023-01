CM.IT | Via libera dell’Inter: perde il posto e cambia di nuovo maglia

L’Inter apre al nuovo prestito: perde il posto da titolare ed è destinato a cambiare maglia nella finestra di gennaio

La Cremonese chiude mestamente la classifica della Serie A, con gli uomini di Alvini sconfitti anche dal Verona nello scontro diretto dell’ultima giornata al ‘Bentegodi’.

Campionato finora da dimenticare per la compagine neopromossa, attesa sabato pomeriggio dal derby lombardo contro il Monza e ultima spiaggia per l’allenatore dei grigiorossi per evitare l’esonero. La salvezza rimane un miraggio, nonostante le ottime prestazioni tra i pali di Marco Carnesecchi. Il baby portiere si è messo alle spalle l’infortunio che lo aveva tenuto fuori nella prima parte di stagione, attirando si di sé inevitabilmente l’interesse delle big, specialmente della Juventus. L’esplosione del portiere di proprietà dell’Atalanta, a conti fatti, ha portato all’esclusione dall’undici titolare di Ionut Radu, retrocesso al ruolo di secondo nelle gerarchie di Alvini. Il rumeno era sbarcato a Cremona in estate con la formula del prestito dall’Inter, senza convincere fino in fondo tra alti e bassi a difesa della porta della ‘Cremo’.

Calciomercato Inter, Radu saluta subito la Cremonese: pressing dalla Ligue 1

Con il rientro a tempo pieno di Carnesecchi, Radu non ha più visto il campo e si è fermato a 9 gettoni collezionati in campionato, complice anche un infortunio al gomito.

Difficilmente nel prosieguo della stagione, considerando le ottime prestazione del collega di reparto, il 25enne rumeno avrà spazio per scendere in campo continuità e come raccolto da Calciomercato.it sta cercando insieme al suo entourage una nuova destinazione. Radu ha ricevuto offerte dall’Italia e dalla Spagna, ma principalmente dalla Francia nell’ultimo periodo. Difficilmente l’ex Parma e Genoa resterà a Cremona e al momento lo scenario più probabile è un addio all’Italia e alla Serie A. La società che finora si è mossa con maggiore decisione è il Lorient in Ligue 1, metà gradita al giocatore. Nelle scorse settimane ci sono stati anche dei sondaggi di alcuni club di Serie B, in primis la Reggina, declinate però da Radu che non vuole scendere di categoria.

I contatti con il Lorient potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, ma non è da escludere che qualche altra squadra all’estero si faccia avanti per l’estremo difensore rumeno. L’Inter, proprietaria del cartellino, ha dato il via libera al nuovo cambio di maglia di Radu, sfortunato protagonista la scorsa stagione in maglia nerazzurra con la papera di Bologna che ha ‘lanciato’ il Milan verso lo scudetto.