CM.IT | Carnesecchi tra Juventus e Roma: le cose stanno così

Carnesecchi, portiere dell’Atalanta in prestito alla Cremonese, agita il calciomercato in vista della prossima stagione

Uno dei grandi protagonisti della Polonia al Mondiale qatariota è stato, senza ombra di dubbio, Wojciech Szczesny, portiere della Juventus. Di contro, l’estremo difensore della Roma, Rui Patricio, ha vissuto la competizione dalla panchina, accanto a Cristiano Ronaldo.

Il numero 1 della Roma è arrivato nella Capitale nel mercato estivo del 2021 su precisa volontà dell’allenatore, il connazionale José Mourinho. Costato circa 13 milioni di euro, bonus inclusi, versati nelle casse del Wolverhampton, il 34enne calciatore è sotto contratto fino al 30 giugno 2024, ma le sue prestazioni iniziano a non convincere del tutto. E nell’estate prossima, qualcosa potrebbe cambiare tra i pali giallorossi. Discorso diverso per Szczesny, anch’egli in scadenza tra diciotto mesi come il portoghese, stabilmente titolare della Juventus di Massimiliano Allegri con alle spalle una sicurezza come Mattia Perin.

Il polacco compirà 33 anni nel 2023 e, com’è normale che sia, la società bianconera inizia a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparata. In quest’ottica si innestano, per Juve e Roma, le voci che riguardano l’interesse per due dei migliori portieri della Serie A: Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Il primo, 26 anni, con la maglia dell’Empoli sta sfornando prestazioni di altissimo livello da ormai due stagioni, conquistando anche la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale. L’altro è alla prima stagione in Serie A, dopo anni di grandi parate in Serie B. Tornato alla Cremonese, in prestito dall’Atalanta, appena è rientrato dall’infortunio alla spalla ha spodestato Radu e sta confermando tutte le sue qualità.

Juventus-Roma su Carnesecchi: le ultime

In questa sede, ci concentriamo su Carnesecchi. E, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, appare difficile ipotizzare un suo approdo alla Roma nel giugno prossimo. È bene ricordare che l’Atalanta, proprietaria del cartellino del calciatore con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2026, la scorsa estate si è spinta a chiedere 18/20 milioni di euro alla Lazio, molto interessata al portiere. Dunque, appare chiaro che in base alle prestazioni in questa stagione, il club orobico possa alzare le pretese. E i giallorossi, con ancora Rui Patricio in rosa, difficilmente potrebbero fare un’operazione così onerosa.

Discorso diverso per la Juventus che potrebbe lasciar partire Mattia Perin e andare su Carnesecchi per fargli fare un anno alle spalle di Szczesny, con la possibilità di giocare diverse partite, prima di prendere il posto da titolare. O, in alternativa, accettare qualche proposta della Premier League per l’ex Arsenal e tenere in rosa i due portieri nostrani, nell’ottica di una italianizzazione della rosa. Discorso, chiaramente, che esula dagli ultimi accadimenti e dai quali dipenderà il futuro bianconero, anche in ottica mercato. Di certo, come già raccontato precedentemente, la Juve tiene d’occhio il classe 2000 da diverso tempo per il futuro. Vi terremo aggiornati.