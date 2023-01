Da Skriniar a de Vrij, Marotta vuota il sacco: “È una certezza”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto poco prima del derby col Milan: da Skriniar a de Vrij, doppio annuncio

Stiamo per entrare nel vivo di una di quelle serate che si aspettano da settimane. Ormai ci siamo, a brevissimo sarà di nuovo Milan-Inter. Le due cugine milanesi si affronteranno faccia a faccia per conquistare la Supercoppa – vinta un anno fa dai nerazzurri ai danni della Juventus – e la sensazione, ovviamente, è che ne vedremo delle belle.

Ne è ben consapevole l’amministratore delegato della ‘Beneamata’ Giuseppe Marotta, intervenuto nel corso del pre gara ai microfoni di ‘Mediaset Infinity’. Il dirigente del club lombardo, per cominciare, ha rilasciato qualche dichiarazione proprio sul valore del match che andrà in scena tra poco: “È una partita secca, in cui tante motivazioni entrano in gioco. Dobbiamo fare del nostro meglio e poi vediamo cosa succederà. Questa stracittadina ci riporta ad uno spot molto importante per il nostro movimento calcistico“.

Si passa, poi, allo scottante argomento relativo al rinnovo di Skriniar, il quale non ha ancora risposto all’offerta avanzata dalla società meneghina per il prolungamento. “Non abbiamo fretta di arrivare ad una conclusione. Siamo concentrati sulla partita, anche Skriniar lo è – ha dichiarato Marotta -. Lui deve prendere la decisione con calma. Il nostro è un ottimismo sincero, legato al professionista e alla persona esemplare che Skriniar rappresenta”.

Inter, Marotta su de Vrij: “Inzaghi fa le sue scelte. Lui è una certezza”

Marotta prosegue soffermandosi sul tema Stefan de Vrij, anche lui in scadenza giugno 2023 come il compagno di reparto: “De Vrij non più titolare? Sono scelte dell’allenatore. È un altro ottimo professionista. Essendoci ancora tante partite, credo che anche lui abbia ancora la possibilità di mettersi in mostra. In una rosa ci sono co-titolari e lui è una certezza. Avrà sicuramente occasione di giocare da qui alla fine della stagione”.

Infine, immancabile un passaggio sul Napoli e sullo Scudetto: “Bisogna riconoscere il cammino straordinario del Napoli, soprattutto per le ottime prestazioni e non solo per i risultati ottenuti. Hanno ottime chances di vincere, ma anche noi dobbiamo credere di poter riagganciarli. Ci sarà un tour de force che porta ad un uso molto delicato della rosa da parte dell’allenatore”.