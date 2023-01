DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 9 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti più importanti di oggi 9 gennaio, in diretta, sulla sessione invernale di calciomercato

Il calciomercato di gennaio entra nella seconda settimana. Una sessione invernale che deve ancora entrare nel vivo per quanto riguarda le compagini italiane, ma che a livello internazionale ha già riservato diverse operazioni importanti.

Su Calciomercato.it, vi aggiorneremo su tutte le ultime trattative di giornata e non solo. Tengono banco i rinnovi, in casa Milan e Inter, di Leao e Skriniar, con rossoneri e nerazzurri che non escludono operazioni in entrata. La Juventus prova a sua volta a blindare Rabiot e va a caccia di occasioni, attendendo però prima cessioni importanti. Occhio anche ai movimenti di Napoli, Roma e Lazio.

10.31 – Zidane rifiuta le panchine di tre nazionali, il francese aspetta la Juventus ma occhio al Psg.

9.05 – Le condizioni fisiche di Lukaku preoccupano, la conferma a fine stagione si allontana: l’Inter riflette.

IN AGGIORNAMENTO