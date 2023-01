Bufera su Zidane: arriva il comunicato UFFICIALE

Zinedine Zidane torna a far parlare di se con una polemica innescata nelle scorse ore a partire dalle dichiarazioni al veleno del presidente della federcalcio francese, Noel Le Graet

La Francia vive un momento molto particolare dopo la sconfitta nella finale Mondiale ai calci di rigore per mano dell’Argentina. La federazione transalpina ha comunque confermato il commissario tecnico Didier Deschamps chiudendo quindi per ora l’ipotesi Zidane.

L’ex allenatore del Real Madrid torna però in auge proprio a partire dalle pesanti dichiarazioni pronunciate dal presidente della federcalcio francese, Noel Le Graet riportate da ‘Rmc Sport’: “Se mi ha chiamato? Certo che no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Non l’ho mai incontrato, non abbiamo mai pensato di separarci da Didier (Deschamps, ndr). Non corrisponde a verità questo”. Parole forti e non ritenute particolarmente rispettose da molti, compreso Kylian Mbappe che su Twitter ha scritto: “Zidane è la Francia. Non manchiamo di rispetto a una leggenda in questo modo…”.

Zidane al centro della bufera: UFFICIALE interviene in difesa anche il Real Madrid

“Le dichiarazioni contro Zinedine Zidane sono una vergognosa mancanza di rispetto. Un presidente della federazione sportiva più importante di Francia non dovrebbe dirlo”. Questa è stata invece la risposta del Ministro dello Sport transalpino, Amélie Oudéa-Castéra.

Tante le reazioni alle parole di Le Graet che ha persino incontrato la risposta ufficiale con un comunicato da parte del Real Madrid: “Il Real Madrid si rammarica delle infelici dichiarazioni rilasciate dal presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, su Zinedine Zidane, una delle più grandi leggende dello sport mondiale. Queste parole implicano una mancanza di rispetto nei confronti di una delle figure più ammirate dagli appassionati di calcio di tutto il mondo e il nostro club si aspetta un’immediata rettifica. Zinedine Zidane, campione del mondo e campione europeo difendendo la maglia del suo Paese, tra molti altri titoli, rappresenta i valori dello sport e lo ha dimostrato durante tutta la sua carriera professionale come giocatore e come allenatore”.

Infine il Real: “Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio francese sono inappropriate per chi detiene quella rappresentanza e si squalifica, come quelle che fa anche sul nostro capitano Karim Benzema, attuale Pallone d’Oro, campione della Nations League con la Francia nel 2021 e vincitore di 5 Champions League, tra molti altri titoli”.