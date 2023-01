CM.IT | Inter, offerta ufficiale per Carlos Alcaraz: la situazione

Carlos Alcaraz è un obiettivo dell’Inter per il presente e il futuro. Ma sul giocatore del Racing incombe la Premier League

Dopo il pareggio, non senza polemiche, contro il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, per l’Inter è tempo di leccarsi le ferite e pensare al prossimo appuntamento. Martedì, infatti, arriva il Parma a ‘San Siro’ per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Domenica, invece, appuntamento per la diciottesima giornata del campionato di Serie A contro il Verona della coppia Zaffaroni–Bocchetti, questa sera impegnata nel posticipo contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. La vetta della classifica, occupata dal Napoli di Luciano Spalletti campione d’inverno, è tornata ad essere lontana dieci punti, ma la squadra guidata in panchina da Simone Inzaghi non pare avere nessuna intenzione di mollare la presa.

Ma c’è anche tempo di pensare al calciomercato, visto che la sessione invernale è in pieno svolgimento e chiuderà i battenti il prossimo 31 gennaio. Oltre all’annosa questione riguardante il rinnovo di Milan Skriniar, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023, la dirigenza nerazzurra, con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, guardano con interesse al mercato argentino. Precisamente in casa del Racing de Avellaneda, dove l’Inter è di casa dopo l’operazione Lautaro Martinez. Il nome caldo è quello di Carlos Alcaraz.

Inter, offerta ufficiale per Alcaraz: incubo Premier

Centrocampista centrale, classe 2002, Carlos Alcaraz è uno dei talenti più fulgidi del calcio sudamericano. E, com’è normale che sia, le indiscrezioni sul suo futuro impazzano. Da diverso tempo, infatti, Alcaraz è finito nei radar dell’Inter che adesso, però, dovranno guardarsi dall’agguerrita concorrenza che arriva dalla Premier League. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Southampton, ultimo in classifica nel campionato inglese, ha formulato un’offerta ufficiale al Racing per il cartellino del calciatore. Sul tavolo, 12 milioni di euro più 1 milione di bonus. Con l’entourage di Alcaraz è stato raggiunto anche un principio d’accordo, ma il Racing sta valutando la proposta, vogliosa di raggranellare il massimo possibile da questa eventuale cessione. Tutto, dunque, è ancora in ballo, ma l’Inter deve muoversi per non farsi sfuggire Alcaraz.