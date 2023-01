CM.IT | Joao Felix-Chelsea, tutte le cifre e i dettagli

Per il portoghese la scelta sembra ormai essere stata fatta: tutto sull’operazione che dovrebbe portare l’attaccante in Premier

L’addio di Joao Felix all’Atletico Madrid a stagione in corso si sta ormai concretizzando. L’attaccante portoghese, fin dal suo arrivo alla corte di Simeone, ha dimostrato di non trovarsi a proprio agio con il tipo di calcio chiesto dal ‘Cholo’ e dopo tre anni e mezzo potrebbe essere l’addio.

O meglio l’arrivederci perché la formula con la quale si sta trattando la sua cessione è il prestito. La Premier League è il campionato che aspetta il 23enne di Viseu con una destinazione che appare favorita rispetto alle altre. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il Chelsea è la squadra più vicina a chiudere l’arrivo a titolo temporaneo dell’attaccante. Le due società lavorano ad un accordo per una cifra intorno agli 11 milioni per il prestito, più ovviamente l’ingaggio; l’intesa non prevede nessuna opzione di acquisto al termine di questa stagione. Il nome di Joao Felix fa gola anche ad altre compagini inglesi come l’Arsenal che ora vuole chiudere l’acquisto di Mudryk.

Calciomercato Atletico, Joao Felix-Chelsea: i dettagli

L’esterno ucraino in forza allo Shakhtar Donetsk è da tempo nel mirino dei ‘Gunners’ che vogliono ratificare l’affare il prima possibile.

La cifra non sarà certo di poco conto, tenendo in considerazione le dichiarazioni del vice direttore sportivo del club ucraino Carlo Nicolini rilasciate a Calciomercato.it su TV Play nelle scorse settimane.

Tornando all’affare Joao Felix-Chelsea, si è parlato anche di un possibile rinnovo prima della cessione. L’attuale accordo con l’Atletico Madrid è in scadenza nel 2026.