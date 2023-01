Mourinho e la tentazione Brasile: decisione già presa

Mourinho tentato dalla panchina della Nazionale verdeoro. Decisione già presa per il tecnico della Roma. Le ultime

“Forse Mourinho allenerà il Brasile. Lo dico in prima persona, mi ha anche chiesto di fargli da assistente”.

Nelle ultime ore Carlos Alberto, ex centrocampista del Porto allenato da Mourinho, ha svelato il possibile futuro dello ‘Special One’. Come noto, il tecnico della Roma è tentato dall’eventuale chiamata della Federazione brasiliana per diventare CT dei verdeoro. Il Brasile è alla ricerca dell’erede di Tite, che ha detto addio dopo i Mondiali in Qatar, e sulla lista ci sarebbe anche il portoghese. L’ex Inter è legato ai giallorossi con un contratto fino a giugno 2024 e nelle ultime settimane ha già declinato la proposta della Nazionale portoghese. Mou, infatti, non sembra intenzionato a dire subito addio alla Roma e così potrebbe valere anche per il Brasile, nonostante la tentazione e l’appeal che ha da sempre, e per tutti, la Nazionale verdeoro.

Roma, Mourinho dice no al Brasile

Il portoghese, almeno per il momento, è intenzionato ad onorare il contratto con i giallorossi e a proseguire nel progetto della Roma e dei Friedkin.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Mourinho non allenerà la Nazionale brasiliana. Lo ‘Special One’ ha deciso di declinare anche la proposta del Brasile e di restare alla guida della Roma. L’ex Inter è concentrato sui giallorossi e l’obiettivo è quello di riportare la squadra in Champions League, e nuovi trofei in bacheca dopo la Conference League della passata stagione.