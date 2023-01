Clamoroso, addio in diretta su Mou: “Mi ha chiesto di fare l’assistente “

Arriva l’annuncio sul futuro di José Mourinho, che sarà lontano dalla Roma: “Mi ha chiesto di fare l’assistente”

Potrebbe essere giunta al termine l’avventura sulla panchina della Roma di José Mourinho. Nel big match contro il Milan è arrivato un pareggio, con i colpi di Kalulu e Pobega che hanno visto le risposte di Ibanez e Abraham. Di sicuro rimane il fatto che la Roma vista oggi ancora una volta è stata deludente per quanto riguarda il gioco proposto.

Nel frattempo si torna a parlare del futuro di José Mourinho, che continua a sembrare lontano dalla capitale. Dopo essere stato accostato alla panchina del Portogallo, che ha poi scelto Roberto Martinez come nuovo commissario tecnico, una nuova Nazionale potrebbe essere nel destino dello ‘Special One’. Arriva l’annuncio in diretta di quello che potrebbe essere il suo assistente nella nuova avventura in panchina.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Carlos Alberto: “Forse Mourinho allenerà il Brasile”

La pausa per il Mondiale la Roma l’ha trascorsa in apprensione per il futuro di José Mourinho, accostato alla panchina della Nazionale portoghese. Una volta sciolti i dubbi sul Portogallo, che ha scelto Roberto Martinez, il destino dello ‘Special One’ torna a essere protagonista.

Infatti ai microfoni di ‘Mundo GV’, Carlos Alberto, ex centrocampista del Porto allenato proprio da Mourinho, ha svelato: “Forse Mourinho allenerà il Brasile. Lo dico in prima persona, mi ha anche chiesto di fargli da assistente”. Dunque l’ex Porto sgancia la bomba sul futuro di José Mourinho che potrebbe essere così l’erede di Tite sulla panchina verdeoro. Bisognerà capire ovviamente se questo potrà avvenire a fine stagione o con effetto immediato. Ricordiamo che il contratto dello ‘Special One’ con la Roma ha durata fino al 2024, dunque la Federazione brasiliana dovrebbe trovare un accordo anche con i giallorossi. Nel frattempo Mourinho potrà rispondere alle voci sul suo conto qualora decidesse di tenere la conferenza stampa prima del match di Coppa Italia contro il Genoa di giovedì prossimo. Di sicuro torna ad aleggiare il fantasma delle Nazionali tra la Roma e il proprio allenatore.