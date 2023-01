Vogliono vincere lo scudetto: subito Milinkovic per 69 milioni

Continuano le sirene di mercato su Milinkovic-Savic, che non ha ancora rinnovato il contratto con la Lazio in scadenza nel 2024. La big prepara l’assalto a gennaio

Sergej Milinkovic-Savic resta l’oggetto del desiderio di tante big d’Europa, tra cui figura ovviamente sempre la Juventus.

Le note vicende extra campo e un bilancio appesantito dagli ultimi eventi, difficilmente comunque daranno alla ‘Vecchia Signora’ nel breve periodo la possibilità di affondare il colpo per cercare di portare sotto la Mole l’asso della Lazio. Il nazionale serbo rimane l’oggetto dei desideri di Massimiliano Allegri, che già lo avrebbe voluto alla sua corte alla Continassa nel primo ciclo sulla panchina bianconera. Un assalto ad oggi però, nonostante il debole dell’allenatore toscano per il centrocampista, che si preannuncia difficoltoso e pieno di ostacoli. In primis per le richieste del patron laziale Lotito, che malgrado un contratto in scadenza tra un anno e mezzo valuterebbe 100 milioni di euro il suo gioiello. Non ci sono novità sostanziali al momento sul possibile rinnovo di Milinkovic con la Lazio e senza la firma sul nuovo accordo il prezzo del suo cartellino scenderebbe sensibilmente.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio: assalto a Milinkovic

Lotito e la dirigenza biancoceleste vogliono evitare la beffa di perdere il serbo a parametro zero nel 2024, rischio concreto se il classe ’95 non dovesse trovare l’intesa con la società per il prolungamento.

Le grandi all’estero guardano con molta attenzione agli scenari su Milinkovic-Savic, specialmente in Premier League. L’altro e serio ostacolo infatti per la Juve nell’eventuale corsa al centrocampista sarebbe l’agguerrita concorrenza da Oltremanica, dove sono diverse le pretendenti per il calciatore. Il Manchester United è da tempi non sospetti su SMS, senza dimenticare il Chelsea: i ‘Blues’ potrebbero bussare alla porta della Lazio in caso di rivoluzione nel reparto mediano di Potter.

Inoltre, anche l’Arsenal starebbe pensando seriamente a Milinkovic e addirittura vorrebbe anticipare nell’attuale finestra di mercato l’offensiva per strapparlo alla Lazio e alla alla folta concorrenza. I ‘Gunners’ sentono il fiato sul collo della corazzata Manchester City in campionato e vogliono giocarsi fino in fondo la possibilità di vittoria finale in Premier League. E sicuramente un rinforzo del calibro di Milinkovic-Savic darebbe un ulteriore cambio di passo al centrocampo di Arteta. Per convincere a gennaio la Lazio e Lotito, però, servirà davvero un assegno pesante non inferiore ai 60 milioni di sterline – al cambio quasi 69 milioni di euro – oltre a un quinquennale da almeno 7 milioni netti a stagione per il serbo: un affare ‘monstre’ superiore complessivamente alla tripla cifra.