La cessione del big sblocca Milinkovic alla Juve: scelto il sacrificato di Allegri

Il centrocampista serbo è attualmente impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali di Qatar 2022 dopo l’esordio deludente contro il Brasile

Ha ricevuto non poche critiche la prestazione d’esordio ai Mondiali di Qatar contro il Brasile di Sergej Milinkovic-Savic. Una competizione che tutti i più grandi club al mondo stanno osservando anche per tenere d’occhio la leadership del centrocampista della Lazio in una vetrina così importante, in virtù di possibili movimenti futuri sul mercato.

Da anni, infatti, il calciatore della Nazionale Serba viene considerato uno dei più forti centrocampisti del campionato italiano. Alla luce di un contratto in scadenza con la Lazio nel giugno 2024 che difficilmente verrà esteso, già dalla prossima estate il prezzo del cartellino di Milinkovic-Savic potrebbe precipitare rispetto alle richieste faraoniche fatte dal presidente Claudio Lotito nelle ultime sessioni di calciomercato.

All’estero, ad esempio, il suo progilo è sempre stato apprezzato dal Manchester United che, dopo aver perso lo scorso anno a costo zero Paul Pogba, non è stato in grado di rimpiazzare la grande fisicità del francese a centrocampo. In Italia, invece, la Juventus viene da tempo indicata come la principale favorita per aggiudicarsi le prestazioni sportive del centrocampista della Lazio.

Calciomercato Juventus, tutto su Milinkovic-Savic: decisa la cessione di Locatelli a centrocampo

Juve che, tra le altre cose, sembra proprio essere la destinazione più gradita dallo stesso Milinkovic-Savic tra quelle prese in considerazione. Difficilmente il club bianconero sceglierà di anticipare a gennaio il maxi investimento dalla Lazio, contrariamente a quanto fatto lo scorso anno quando la società presieduta da Andrea Agnelli decise di regalare ad Allegri due colpi importanti come Dusan Vlahovic e Denis Zakaria.

L’impressione è che il prossimo gennaio la Juventus si muoverà sul mercato solamente per puntellare alcuni punti deboli mostrati dalla formazione bianconera nei primi tre mesi della stagione. La prossima estate, dunque, potrebbe essere quella decisiva per l’assalto a Milinkovic-Savic. Per questo agli utenti di Calciomercato.it nelle scorse ore è stato chiesto quale calciatore sarebbero disposti a sacrificare per il serbo.

Nel sondaggio lanciato su Twitter è stato Manuel Locatelli a ricevere più voti, chiudendo con il 52,4%. Alle sue spalle i tifosi bianconeri hanno scelto in ordine Dusan Vlahovic (25,6%), Federico Chiesa (12,2%) e per ultimo – un po’ a sorpresa – Nicolò Fagioli (9,8%).