Flop Lukaku, situazione ribaltata all’Inter: cosa può succedere

Le condizioni fisiche di Lukaku preoccupano e non poco l’Inter, che ora deve riflettere attentamente sul suo futuro

L’Inter continua a zoppicare in campionato, la situazione di classifica non è per niente rosea. Dopo la vittoria nel big match contro il Napoli, i nerazzurri hanno fatto un passo indietro importante facendosi riprendere nel finale dal Monza.

Al netto delle polemiche per le decisioni arbitrali, la bufera e la rabbia di Simone Inzaghi, l’Inter è scivolata al quarto posto a soli tre punti di distanza da Juve e Milan ma a meno 10 dal Napoli. Lo scudetto già rappresenta un obiettivo molto complicato da raggiungere e 24 gol subiti sono davvero un’enormità. Ma gli interrogativi in casa nerazzurra sono parecchi e vanno anche sui singoli. A partire dalla difesa, che ha appunto dei numeri pessimi ed è la peggiore delle prime dieci squadre della classifica. Per una squadra che punta allo scudetto, la situazione è più nera che nerazzurra. E in questo modo anche la Champions League diventa non scontata, per quanto Lazio, Roma e Atalanta non sembrino ancora così continue. Ma poi ovviamente gli interrogativi più grossi in questo momento sono relativi a Lukaku.

Inter, la società delusa da Lukaku: la situazione

L’Inter infatti è delusa dal rendimento del belga ed è più che normale che le riflessioni sul futuro siano scontate. Anche perché, come sappiamo, Big Rom è in prestito dal Chelsea e a fine stagione va discusso il suo futuro. Di certo questa stagione non sta aiutando la permanenza del centravanti, che è stato tormentato dagli infortuni. Sette presenze e due gol sono un dato a dir poco preoccupante, ma la questione centrale sul belga è legata proprio alle condizioni fisiche che continuano a far pensare. Anche contro il Napoli Lukaku ha accusato un piccolo fastidio al tendine, che non dovrebbe essere niente di grave ma fa riflettere ulteriormente considerando i problemi dal classe ’93 nella prima parte di stagione.

Questo fa capire che il belga non è ancora a posto fisicamente, col Monza non si è nemmeno scaldato con i compagni inizialmente perché i trattamenti richiedono parecchio tempo. E questo condiziona senza dubbio anche le scelte di Inzaghi e quelle della società per il futuro. Perché Lukaku in questo momento non riesce a incidere a gara in corso, ma neanche è affidabile dall’inizio. Il passo indietro è stato netto a Monza e, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter resta preoccupata e delusa da questa situazione. Se la società vorrà, chiuderà senza problemi l’accordo col Chelsea per il rinnovo del prestito, ma il punto è proprio quello. Capire se ne varrà la pena, i prossimi mesi saranno assolutamente decisivi. E sarà Lukaku a doversi conquistare la conferma.