Inzaghi non trattiene la rabbia: “Non esiste dopo 5 anni di VAR”

Le parole di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Monza: la rabbia dell’allenatore dell’Inter per le decisioni arbitrali

Non gli va giù il pareggio subito nel finale, ma soprattutto quel 3-1 non concesso per un fischio arrivato troppo presto. Simone Inzaghi mostra tutta la sua rabbia nell’intervista a ‘DAZN’ al termine di Monza-Inter.

GOL ANNULLATO – “C’è grandissima rabbia perché dopo 5 anni di Var ci è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita. E’ un errore grave, c’è stato un fischio che non esiste: sono due giocatori del Monza che cadono tra di loro. Ci avrebbe dato la vittoria. C’è delusione, questo è il calcio: un episodio così farà parlare. Dopo le vittorie di Bergamo e con il Napoli, è un pareggio che ci rallenta ma non ci abbatte. Bisogna sapere che ogni 2-3 anni può capitare un episodio del genere che ti toglie una vittoria acquisita”.

GOL SUBITO – “Assolutamente era evitabile. Se vai ad analizzare è stato un episodio. Può succedere, capita ogni paio di anni una cosa del genere e quando capita devi essere bravo a difendere bene la tua area”.

SCUDETTO – “Siamo l’Inter, dobbiamo sempre aspirare al massimo. chiaramente il pareggio ci rallenta, eravamo in una buonissima striscia. E’ un pareggio inaspettato ma dobbiamo guardare partita dopo partita perché sappiamo che fare tabelle in Italia è sempre difficile”.

Da Lukaku a Skriniar, Inzaghi dopo Monza-Inter

LUKAKU – “Ha perso tre mesi di campo. Con il Napoli aveva fatto 60 minuti molto buoni, stasera un po’ meno. Entrare in determinate partite non è semplice. Lui, come gli altri rientrati da infortuni o Mondiali, hanno bisogno di lavorare. Dobbiamo cercare di migliorare la condizione in tutti i singoli”.

SKRINIAR – “Lo vedo molto tranquillo, sereno, lavora nel migliore dei modi. Se non gioca Samir è il nostro capitano. E’ dentro al 100%, poi c’è una società attenta, è sempre al mio fianco. Stanno lavorando perché accada qualcosa di positivo per tutta l’Inter. Sono fiducioso di natura, so quanto Skriniar è innamorato dell’Inter”.