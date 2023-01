CM.IT | Inter, Alcaraz sfuma: l’argentino vola in Premier

La mezz’ala argentina era da tempo nel mirino dei nerazzurri, adesso però impossibilitati a fare investimenti sul mercato. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

Non sarà in Italia, all’Inter, il futuro di Carlos Alcaraz. Come già scritto stamane qui su Calciomercato.it, il Southampton era intenzionato a chiudere per la mezz’ala argentina in forza al Racing. Secondo le nuove informazioni raccolte da CM.IT, il club di Premier ha raggiunto l’obiettivo trovando in queste l’accordo con il club di Avallaneda.

L’intesa tra i ‘Saint’ e il Racing è stata raggiunta sulla base di 14 milioni di euro più 1 di bonus, con il 15% in favore degli argentina sulla futura rivendita.

Trattativa vicinissima alla conclusione tra #Racing e #Southampton per #Alcaraz. Agli argentini 14 mln €+1 mln bonus e il 15% sulla futura rivendita. Domani o dopodomani, il calciatore dovrebbe svolgere le visite mediche prima della firma sul contratto @calciomercatoit #Inter — Alessio Lento (@alessio_lento) January 9, 2023

Il ventenne di La Plata, che aveva una clausola di 22 milioni, già domani dovrebbe svolgere le rituali visite mediche prima della firma sul contratto con la squadra allenata dal gallese Jones e attualmente posizionata all’ultimo posto in classifica.