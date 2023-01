Da Skriniar a Rabiot, fino a Leao: big alle prese coi nodi rinnovi

Big di Serie A alle prese con i nodi legati ai rinnovi: tutte le situazioni da Skriniar a Rabiot, fino a Leao

Il calciomercato riapre le proprie porte. Con l’inizio del nuovo anno è automatica anche la riapertura del mercato, con la sessione di riparazione invernale. Le squadre cercheranno di approfittare delle giuste occasioni per rafforzare le proprie rose.

Giocatori seguiti da tempo, esuberi da cedere, ma oltre al discorso acquisti e cessioni c’è anche un altro capitolo da affrontare, quello dei rinnovi. Con gennaio infatti ci si avvicina sempre più alle scadenze contrattuali e molte big sono alle prese con i prolungamenti. Dalla situazione Skriniar ai rinnovi di casa Juve, passando anche per chi ha il contratto in scadenza nel 2024 come Zaniolo e Leao: diamo uno sguardo alle varie situazioni.

Juve, da Rabiot a Cuadrado: capitolo rinnovi

Alle prese con vicende extracalcistiche e al restyling dell’intero Cda, la Juventus ragiona anche in ottica mercato e in particolare sulle questioni rinnovi.

Quelli più caldi riguardano i giocatori in scadenza nel 2023, su tutti Adrien Rabiot. Il francese sta disputando la sua miglior stagione con i bianconeri, ma il suo contratto scadrà nel prossimo giugno. In estate sembrava destinato a fare le valigie, ora è diventato un punto fermo del centrocampo di Allegri. Il tecnico lo stima e la società sarebbe pronta ad accontentarlo, facendo di tutto per una permanenza del transalpino. Sul piatto ci sarebbero 7 milioni di parte fissa a cui aggiungere vari bonus. Un’offerta certamente importante e che potrebbe anche convincere il giocatore a restare.

Diverso il discorso per Cuadrado ed Alex Sandro, anche loro in scadenza nel 2023. Per il colombiano soprattutto sembra difficile la permanenza: l’entourage vorrebbe un contratto da 5 milioni a stagione, ma la Juventus non è affatto disposta a versare tali cifre. E a questo proposito la Juventus sta facendo opportune valutazioni su quello che può essere il possibile erede: tra i nomi da seguire lo spagnolo Fresneda. Da definire invece la situazione legata al brasiliano: un suo addio in estate non è scontato. Tra le scadenze 2024 c’è invece Bonucci: il difensore resterà sino alla fine del proprio contratto.

Inter, da risolvere il nodo Skriniar

Tra i capitoli legati ai calciatori della Serie A in scadenza nel 2023, il più importante riguarda certamente l’Inter e Milan Skriniar. Il difensore slovacco è un punto fermo della società nerazzurra, che ancora però non ha raggiunto un’intesa con il suo entourage per il rinnovo.

La situazione Skriniar preoccupa e non poco l’ambiente interista. Non cambia l’offerta messa sul tavolo da Marotta e dalla dirigenza: un quadriennale che arriva quasi a 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, e oltre cui nessuno ha intenzione di andare. L’Inter si è sempre detta ottimista, ma quest’ottimismo sembra scemare sempre più. A complicare le cose c’è infatti il forte interesse dall’estero: l’Inter non molla la presa ma è soprattutto il Paris Saint-Germain, che da tempo segue il giocatore, a insistere. Oltre a Skriniar, anche de Vrij concluderà il suo rapporto con il club a giugno. Per lui si parla di un forte interesse dall’Inghilterra, in particolare dal Tottenham.

Milan, rebus attacco: da Leao a Giroud

In casa Milan a tenere invece banco è il rinnovo di Rafael Leao. Una situazione complessa che si intreccia tra Jorge Mendes, l’avvocato Dimvula, la causa con lo Sporting CP e il grande interesse dall’Inghilterra e in particolare del Chelsea. Per i rossoneri la conferma del portoghese è prioritaria. A differenza di altre situazioni il Milan ha ancora tempo, visto che il contratto scade nel 2024, ma serve risolvere quanto prima il nodo.

Nodo che riguarda anche Ismael Bennacer. L’algerino sembrava pronto a firmare, ma ha poi cambiato agente. La situazione appare più chiara però, con il Milan che sembra pronto ad offrire un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione. Anche il centrocampista è sotto contratto sino al 2024, mentre certamente più impellente è il tema legato al rinnovo di Olivier Giroud. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2023: entro i primi dieci giorni di gennaio ci sarà un incontro che potrebbe far ricucire le distanze.

Roma e Napoli, da Zaniolo a Lozano: le situazioni

Anche in casa Roma e Napoli si ragiona sui temi rinnovi. Chris Smalling, punto fermo della difesa giallorossa, ha il contratto in scadenza a giugno e gode di interessi da parte di diversi club, anche di Serie A. Il contratto di Zaniolo invece scade nel 2024: la situazione legata al rinnovo è ancora in stand by. Per lui si è parlato di un interesse dalla Premier, ma il giocatore preferirebbe restare in Italia, alla Roma o in un altro club.

Anche in casa Napoli ci sono due spinose questioni legate a scadenze nel 2024: Lozano e Zielinski. In entrambi i casi, se non si dovesse trovare presto un accordo per prolungare i contratti non è da escludere una cessione in estate. Quasi impossibile invece a gennaio: Spalletti avrà bisogno di tutti.