Dilemma Bonucci, decisa la data dell’addio alla Juventus da parte del capitano bianconero. Tutti gli aggiornamenti

Ripartirà tra pochi giorni la stagione della Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da una grande striscia positiva in campionato fino alla sosta Mondiale.

La rincorsa sul Napoli ripartirà da Cremona e dalla sfida alla Cremonese, fino al cruciale scontro diretto con la squadra di Spalletti in programma il prossimo 13 gennaio. Al Maradona mancherà Pogba, è in dubbio Vlahovic e saranno da monitorare anche le condizioni del capitano, Leonardo Bonucci. Per le festività natalizie, il difensore ha scritto un lungo messaggio d’amore alla Juve e ai tifosi: “Vi sognavo da piccolo, al buio occhi al soffitto. Oggi vi posso sentire davvero. Spesso già da dentro gli spogliatoi. Al vostro richiamo non voglio sfuggire. Voi siete il mio Natale. Voi che siete voi, come nei sogni che non osavo, forse, nemmeno fare. Gente che lo fa da sempre e gente che lo fa per la prima volta. Persone che ai tornelli, prima di fare quel passo verso di Noi prendono un respiro profondo. Uomini entusiasti che dimenticano problemi. Donne che pian piano si appassionano a qualcosa che prima non conoscevano e bambini che vedono nascere idoli per la prima volta. Amicizie che nascono e dissidi che svaniscono al ritmo, sempre, degli stessi cori. E così avanti in mille altre sfumature possibili di vite vissute: colorate, sfocate, masticate, ripiegate”.

“Vite che raccontano anche oggi quanto vero regalo da trovare sotto l’albero per voi, ma anche per me, sarebbe ritrovarsi – ha concluso Bonucci – riconoscersi e continuare a credere nella stessa cosa in cui crediamo tutti. La passione per la Juventus“. Per il capitano bianconero potrebbe essere presto chiaro anche il futuro.

Bonucci-Juve, le ultime sul futuro del capitano bianconero

Come noto, il 35enne è in scadenza nel giugno 2024. Il suo attuale contratto terminerà all’età di 37 anni e il club bianconero sarà atteso da un’altra importante decisione.

Salvo sorprese, la lunga avventura in bianconero di Leonardo Bonucci terminerà proprio alla scadenza del contratto, nel giugno 2024. Ad oggi è infatti difficile immaginare un suo addio anticipato nel prossimo calciomercato estivo, per via della mancanza di richieste e del suo importante ingaggio con la Juventus. È al momento da escludere anche l’ipotesi rescissione, con il capitano bianconero che potrebbe così salutare a zero tra una stagione e mezza, come accaduto con Giorgio Chiellini.