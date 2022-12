CM.IT | Rebus Skriniar: come stanno davvero le cose per il rinnovo con l’Inter

L’Inter è ancora alle prese con il rinnovo di Milan Skriniar. I nerazzurri non mollano la presa per il difensore: ecco come stanno davvero le cose

Rinnovo sì, rinnovo no. Milan Skriniar sfoglia la margherita e ancora non dà una risposta definitiva all’Inter sul prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza a giugno del 2023.

I tempi sono sempre più stretti – o forse no – e i nerazzurri si sono già fatti vivi da tempo per trovare la quadra che permetta a uno dei calciatori più rappresentativi in rosa, e a cui è stata data la fascia da capitano, di restare ancora a lungo a Milano. D’altronde, come vi stiamo scrivendo da giorni, la Beneamata resta ottimista che alla fine la firma possa arrivare sulla scia di quanto successo anche per Marcelo Brozovic, per cui le contrattazioni sono andate avanti per lungo tempo e alla fine hanno portato a un esito positivo. Il termine non è necessariamente la fine di dicembre, le cose potrebbero concludersi con esito positivo anche a gennaio. I contatti tra le parti sono andati in scena anche negli ultimi giorni. Non cambia, però, l’offerta messa sul tavolo da Marotta e dalla dirigenza: un quadriennale che arriva quasi a 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, e oltre cui nessuno ha intenzione di andare. La trattativa con l’agente Sistici continua, probabilmente più a lungo del previsto, ma non fino a far saltare il banco, almeno per il momento. Il calciatore vuole pensarci bene perché sarebbe una scelta di vita: è nel pieno della carriera e può essere l’ultima possibilità per fare un’esperienza in una big all’estero. Dall’altro canto, però, a Milano si trova bene lui con la famiglia e all’Inter sa di essere un leader e un punto di riferimento. La dirigenza poi lo ha rassicurato su competitività squadra nonostante le difficoltà finanziarie della società

Inter, cauto ottimismo per Skriniar: dall’estero monitorano la situazione

La posizione dell’Inter, quindi, non cambia e resta quella dell’attesa, con un cauto ottimismo che accompagna l’azione dei nerazzurri.

Dall’estero, però, attenzione al pressing dei club che da tempo seguono il calciatore con grande attenzione e che sono pronti ad affondare il colpo nel caso in cui, da gennaio in poi, la Beneamata non dovesse riuscire a concludere. C’è il solito PSG, pronto a riproporre al calciatore l’importante offerta presentata la scorsa estate, ma occhio anche al Chelsea che ha un asse decisamente caldo con i nerazzurri ed è pronto a inserirsi per il difensore. E poi in lizza ci sono anche Real Madrid e Tottenham. Dinamiche che l’Inter ha intenzione di scongiurare, blindando un calciatore essenziale per Inzaghi e per il progetto della società.