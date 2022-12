CM.IT | Tra Skriniar e Lukaku spunta la stella del Mondiale: affare da 45 milioni

L’Inter sempre alle prese con la telenovela Skriniar. I nerazzurri intanto ci provano per la rivelazione del Mondiale

L’Inter è sempre in attesa di una risposta da Milan Skriniar. Continua infatti la telenovela sul futuro del difensore slovacco, in scadenza di contratto a giugno.

Il club nerazzurro ha da tempo fatto la sua proposta: sul tavolo c’è un rinnovo da circa 7 milioni di euro, bonus compresi, fino al 2027. Un ingaggio al livello degli altri big della rosa di Inzaghi e sul quale la dirigenza di Viale della Liberazione non rilancerà come appreso da Calciomercato.it. Continua a filtrare sempre cauta fiducia, con Marotta in attesa della decisione definitiva dell’ex giocatore della Sampdoria.

Meno ostacoli sembrano esserci invece per Edin Dzeko, con la volontà dei nerazzurri di proseguire il matrimonio con il bosniaco. L’esperto centravanti ha convinto tutti e c’è la forte sensazione che nei prossimi mesi possa firmare un prolungamento annuale (con possibile opzione di un altro anno) con la società di Zhang.

Calciomercato Inter: Lukaku ha un obiettivo, Ounahi ha stregato Marotta e Ausilio

Sul destino di Romelu Lukaku invece nulla è ancora delineato e se ne riparlerà in maniera approfondita più avanti.

L’obiettivo adesso dell’Inter e di Inzaghi è quello di ritrovare il miglior Lukaku: il bomber belga ha dato segnali incoraggianti negli ultimi giorni ad Appiano Gentile e punta ad essere protagonista già alla ripresa del campionato il 4 gennaio nel big match di San Siro contro il Napoli. Lukaku è uno dei delusi del Mondiale in Qatar, al contrario invece di Azzedine Ounahi. Il centrocampista classe 2000 ha incantato con la maglia del Marocco, tanto da attirare le attenzioni anche della dirigenza interista. Marotta e Ausilio hanno sondato il terreno con l’Angers che valuta però non meno di 45 milioni di euro il suo gioiello, cifra al momento inarrivabile per l’Inter.

A centrocampo, inoltre, continua a piacere moltissimo Carlos Alcaraz. Per il 20enne del Racing Club ci sono comunque due ostacoli: la valutazione di 20 milioni e la folta concorrenza dalla Premier League. Infine, la dirigenza di Viale della Liberazione non vuole privarsi (almeno ad oggi) di Giovanni Fabbian, rivelazione nel campionato di Serie B con la casacca della Reggina. L’Inter punta sul giocatore classe 2003 per il futuro e, nelle intenzioni della società, il prossimo step prima del definitivo ritorno a Milano prevede un nuovo prestito ma stavolta nel massimo campionato.