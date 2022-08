DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 30 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 30 agosto: ultimi tre giorni della sessione, sprint finale per le ultime trattative

Meno di 72 ore alla conclusione del mercato, come al solito gli ultimi fuochi possono riservare sorprese e affari importanti. Per molte squadre, c’è ancora da piazzare l’ultimo sprint, con operazioni che tengono alta l’attenzione.

La Juventus spinge per arrivare a Paredes e regalare l’ultimo rinforzo richiesto ad Allegri. Anche il Milan vuole un centrocampista, ore decisive per Vranckx come raccontato da Calciomercato.it. Curiosità per capire cosa succederà in casa Inter con Acerbi, mentre si attendono novità sulla telenovela Cristiano Ronaldo-Napoli. E molto altro.

Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità.

LIVE

11.17 – UFFICIALE: il Bournemouth ha annunciato l’esonero dell’allenatore Scott Parker.

10.55 – Udinese, ora è UFFICIALE: acquistato a titolo definitivo dal Colonia Kingsley Ehizibue.

10.44 – Kezman sul futuro di Milinkovic-Savic: “Tutto dipenderà dai Mondiali e tutto è possibile. 100 milioni? Sono troppi”

10.30 – D’Amico parla del possibile addio di Fagioli: “Nel calcio ci sono economie per cui è più facile far partire un giovane piuttosto che un giocatore con un ingaggio da 5 o 6 milioni”.

10.15 – Verona, visite mediche in corso per Ajdin Hrustic: nuovo rinforzo per Cioffi.

10.06 – Milan, anche LeBron James tra i nuovi investitori: Redbird prepara l’annuncio clamoroso.

9.52 – Camara arriva a Roma, il centrocampista pronto a effettuare le visite mediche con i giallorossi.

📷 Mady #Camara è atterrato a Fiumicino. Il centrocampista arrivato dall’#Olympiacos svolgerà oggi le visite mediche e poi andrà a Trigoria per firmare con la #Roma@calciomercatoit pic.twitter.com/zdqppzCFFP — Marco Deiana (@MarcoDeiana95) August 30, 2022



9.31 – Diawara verso l’Anderlecht, il centrocampista fuori dai piani della Roma può accasarsi in Belgio.

9.06 – UFFICIALE: il Tottenham riscatta Romero, firma fino al 2027 per il difensore.