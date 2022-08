CM.IT | Le parole di Galtier e i dettagli: Paredes-Juve, giornata clou

Leandro Paredes continua ad essere il giocatore scelto dalla Juventus e da Allegri per la regia del centrocampo bianconero: ore calde

Dopo l’ormai imminente cessione di Nicolò Rovella al Monza, quella possibile di Nicolò Fagioli in prestito per trovare maggiore spazio altrove e le voci sul futuro di Arthur, la Juventus lavora in entrata per regalare l’ultimo centrocampista a Massimiliano Allegri.

Come raccontato ampiamente, il calciatore scelto è Leandro Paredes, seconda linea al Paris Saint-Germain del nuovo allenatore Christophe Galtier. Lo stesso trainer transalpino, oggi in conferenza stampa, ha parlato chiaramente e senza peli sulla lingua della situazione che riguarda il calciatore argentino: “Leandro non farà parte del gruppo. Ne abbiamo parlato dopo l’allenamento, lui ha un accordo con la Juventus. La sua testa è altrove. Ho preso la decisione di non metterlo nel gruppo per non avere un giocatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo”.

Parole che non lasciano spazio a dubbi, mentre la trattativa tra i club prosegue a ritmo serrato. Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato di un affare ai dettagli, proprio quelli da sistemare tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per arrivare alla fumata bianca e chiudere l’operazione, che si aggirerà sui 17/18 milioni di euro tra prestito e diritto/obbligo di riscatto. Ed è proprio su quest’ultima situazione ci sta discutendo.

La Juventus, Paredes e i dettagli da sistemare

Come raccolto da Calciomercato.it, la questione della formula sta procurando qualche piccolo intoppo. Ma nella giornata di oggi è previsto un nuovo, e probabilmente decisivo, contatto tra tutte le parti in causa per arrivare alla mediazione finale e dare il via libera a Paredes. Nel frattempo, ad ulteriore testimonianza del grande ottimismo che si respira, in casa Juventus si sta mettendo in moto la macchina che porta alle visite mediche: da capire se potranno essere svolte già nella giornata di domani, oppure direttamente il 1 settembre, giorno di chiusura della sessione estiva del calciomercato. Chiaramente, fino a quando non ci saranno gli accordi definitivi e le firme, tutto può ancora succedere, il calciomercato recente ci ha abituati a repentini cambiamenti di fronte. Vi terremo aggiornati costantemente nelle prossime ore.