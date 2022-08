CM.IT | Paredes alla Juventus, ci siamo: ecco i dettagli

La Juventus regala un altro rinforzo a Massimiliano Allegri. Si tratta di Leandro Paredes, centrocampista del Psg con un passato nella Roma

Paredes alla Juventus, ci siamo. Il club bianconero ha quasi definito l’accordo con il Psg per il ritorno del centrocampista classe ’94 in Italia.

Dopo i positivi contatti dei giorni scorsi, confermati da Calciomercato.it, le parti hanno deciso di portare avanti l’affare anche senza la cessione di uno dei cosiddetti esuberi, e con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 17/18 milioni di euro complessivi.

L’ultimo assist, ricordiamolo, è arrivato da Di Maria: l’esterno offensivo è uno storico amico dell’ex giallorosso nonché sponsor illustre dell’operazione impostata dalla Juventus su espressa indicazione di Allegri.

Ora il tecnico livornese ha finalmente il regista tanto desiderato, il calciatore che può far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero e, soprattutto, al gioco fin qui scadente mostrato dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Paredes in prestito con diritto di riscatto: operazione in chiusura

Esploso in Serie A con la maglia della Roma, il ventottenne dice addio al Paris Saint-Germain dopo tre anni e mezzo in cui solo a sprazzi è riuscito a mostrare il suo valore, quella qualità che aveva contraddistinto l’esperienza in giallorosso e spinto prima lo Zenit, poi lo stesso club transalpino, a spendere rispettivamente 23 e 40 milioni di euro.

Trattativa ai dettagli tra la #Juventus e il #Psg per #Paredes che, come detto, arriverà a prescindere da eventuali cessioni. Operazione in chiusura con la formula del prestito con diritto di riscatto, senza obbligo @calciomercatoit #calciomercato @eleonora_trotta https://t.co/oUTx8RvHJ8 — Alessio Lento (@alessio_lento) August 25, 2022

Calciomercato Juventus, Paredes subito dopo Milik: doppio colpo per Allegri

La Juve sta chiudendo Milik poche ore dopo aver terminato l’operazione Milik, sempre con la formula del prestito più diritto di riscatto. La cifra complessiva, però, è circa la metà di quella per Paredes. Il polacco arriva dal Marsiglia e ha già effettuato le visite mediche: a lui viene affidato il ruolo di vice Vlahovic, anche se potrà giocare anche insieme col serbo.

Il centravanti ex Napoli è stato preferito a Depay per ragioni squisitamente economiche, ragioni che hanno consentito a Cherubini e soci di mettere le mani su Paredes, promesso sposo de ‘La Vecchia Signora’ da almeno tre mesi.