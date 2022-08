Juventus-Paredes, l’annuncio UFFICIALE: “C’è l’accordo”

In vista della prossima trasferta sul campo del Tolosa ha parlato in conferenza stampa il tecnico del PSG, Cristophe Galtier che si è soffermato anche su Leandro Paredes, obiettivo della Juventus

Il mercato della Juventus ruota intorno all’ultimo colpo da piazzare in entrata. Fari puntati a centrocampo dove l’obiettivo è sempre Leandro Paredes per andare a mettere tra le mani di Massimiliano Allegri un centrocampista di qualità, capace di dettare i tempi alla squadra e che abbia già in dote un ottimo bagaglio di esperienza sia in Serie A, grazie alle avventure ad Empoli e Roma, che in ambito internazionale dove ha giocato e vinto sia col PSG, proprietario del cartellino, che con la nazionale.

La Juventus oscilla quindi intorno al nome di Paredes per andare a completare un calciomercato certamente importante, e che è chiaro sintomo di una realtà che vuole tornare ad essere subito grande dopo un paio di annate sotto tono, con l’ultima addirittura a zero titoli.

Calciomercato, Juventus-Paredes: arriva l’annuncio di Galtier in conferenza stampa

In merito al caso Paredes ha parlato quest’oggi in conferenza stampa anche il tecnico dei parigini Cristophe Galtier che nel presentare la prossima trasferta contro il Tolosa ha trovato anche l’occasione per parlare del centrocampista argentino: “Leandro non farà parte del gruppo. Ne abbiamo parlato dopo l’allenamento, lui ha un accordo con la Juventus. La sua testa è altrove. Ho preso la decisione di non metterlo nel gruppo per non avere un giocatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo”.

Piuttosto chiaro quindi Galtier che non si nasconde ed esclude direttamente Paredes dalla trasferta sul campo del Tolosa che il Paris Saint Germain giocherà domani alle ore 21 dopo aver pareggiato nell’ultima sfida casalinga contro il Monaco per 1-1. La corsa alla Ligue 1 riparte, mentre la Juventus attende di risolvere la questione Paredes.