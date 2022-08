Juve, adesso ci siamo davvero: domani le visite mediche

Si muove il calciomercato della Juventus in questi ultimi giorni della sessione estiva 2022/2023, in entrata e in uscita

Sono giorni frenetici per il calciomercato della Juventus. Nonostante le tante operazioni già portate a termine in questa sessione estiva, dai parametri zero Paul Pogba e Angel Di Maria, fino a Filip Kostic, i bianconeri non hanno ancora chiuso le trattative in entrata e in uscita.

Il nome caldo, praticamente bollente, è quello di Leandro Paredes. L’argentino è il nome scelto, da mesi, dall’allenatore Massimiliano Allegri per guidare il centrocampo, reparto che soffre da anni l’assenza di un giocatore con le caratteristiche di regista puro, proprio come l’ex Roma ed Empoli. Attualmente al Paris Saint-Germain, per Paredes la trattativa è ai dettagli, come vi abbiamo spiegato nei giorni scorsi. Ma sono proprio quelli a fare la differenza e a far slittare la chiusura di una trattativa impostata da diverso tempo.

Nel frattempo, il direttore sportivo Federico Cherubini e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, stanno cercando di sfoltire il reparto per liberare posto e risorse economiche da investire su Paredes, per il quale il Psg chiede l’obbligo a condizioni estremamente facili da raggiungere, mentre la Juventus è pronta a garantire il diritto di riscatto per un affare totale da 17/18 milioni di euro. Sono ore frenetiche, dunque, in entrata e in uscita, ma nel frattempo la prima operazione sta per andare in porto.

Domani le visite mediche: Rovella è del Monza

Dopo aver ben impressionato in queste primi spezzoni giocati in Serie A con la maglia della Juventus, Nicolò Rovella adesso è pronto a cercare spazio e continuità di gioco e rendimento altrove. È, infatti, chiusa l’operazione che lo porterà in prestito secco al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: domani sosterrà le visite mediche, prima della firma del contratto fino al 30 giugno 2023. Rovella andrà ad irrobustire il reparto di centrocampo della squadra di Giovanni Stroppa, impegnata questa sera contro la Roma di José Mourinho per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un modo per continuare il percorso di crescita per Rovella, prima di fare ritorno da protagonista nella linea mediana bianconera.