CM.IT – Milan, tutto su Vranckx: novità nelle prossime ore

Il Milan punta con decisione su Vranckx per l’ultimo colpo a centrocampo, novità attese per le prossime ore

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. Mentre sta per iniziare la giornata che porterà Thiaw alla firma sul contratto, che lo legherà ai rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno continuando a lavorare per riuscire a portare a Milanello anche un nuovo centrocampista.

Abbandonate le piste che portavano a Onana e Onyedika, la dirigenza rossonera nelle ultime ore si è concentrata sul profilo di Aster Vranckx, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il calciatore non rientra, da tempo nei piani del Wolfsburg, pronto a cederlo in questa sessione di calciomercato.

Milan, sprint per Vranckx: Maldini e Massara provano a chiudere a breve

Il Milan ha deciso di scommettere sul belga classe 2002 e sta provando a chiudere per quello che sarebbe l’ultimo colpo da regalare a Stefano Pioli. Un altro giovane di talento da plasmare, da far crescere alle spalle di Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Vranckx non sarà il calciatore che potrà fin da subito raccogliere l’eredità di Franck Kessie. Ha caratteristiche diverse ma il Milan crede che possa essere subito utile alla causa.

Sono attese novità già nelle prossime ore, con Maldini e Massara fiduciosi nel riuscire a chiudere l’affare.

E Bakayoko? Il calciatore resta in uscita, con l’ipotesi Monza, non ancora accantonata ma attenzione alla pista francese. L’ex Napoli sa che lo spazio per lui sarebbe pari a zero e l’arrivo di Vranckx non farebbe altro che complicare ancora di più le cose.