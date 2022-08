CM.IT | Il Milan non molla Vranckx, un ex può sbloccare l’affare

La priorità del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato riguarda il centrocampo di Pioli. Le ultime su Vranckx del Wolfsburg

Rinforzare il reparto mediano continua ad essere l’obiettivo primario del Milan in questo finale della sessione estiva di mercato. Dopo i ritorni dai prestiti di Adli e Pobega ed il grande colpo De Ketelaere, i rossoneri vogliono regalare un altro centrocampista a mister Pioli per sopperire al meglio alla partenza di Kessie.

Mollata l’idea che portava a Onyedika del Midtjylland, ad ora la pista più calda è quella che conduce a Jean Onana, 22enne mediano camerunese che milita nella serie B francese con il Bordeaux. Ma resta viva anche l’opzione principale che risponde al nome di Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 già nel giro della Nazionale Under 21. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it attraverso il suo entourage, il Wolfsburg è disposto a cedere il suo pupillo, ma soltanto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Dal canto suo, invece, il Milan ha messo a disposizione di Maldini e Massara un budget che si aggira tra i 5 e i 6 milioni. Insomma, ad oggi c’è una distanza importante che va colmata in qualche modo. I tedeschi, peraltro, non sono propensi ad aprire a formule come il prestito oneroso con diritto di riscatto, chiedendo comunque l’obbligo di acquisto al termine di questa stagione da parte dei campioni d’Italia. La soluzione potrebbe arrivare da un ex giocatore rossonero.

Calciomercato Milan, Paqueta può sbloccare Vranckx: Onana prima alternativa

A dare una mano al Milan potrebbe essere nientemeno che Lucas Paqueta. Nel contratto di cessione del 30 settembre del 2020 al Lione per 20 milioni di euro, i rossoneri avevano aggiunto una clausola per riservarsi il 15% della futura rivendita del cartellino del fantasista brasiliano. Proprio in queste ore su di lui c’è il forte interessamento del Newcastle, pronto a stanziare una cifra intorno ai 40 milioni di sterline (circa 47,5 milioni di euro al cambio) per portarlo in Premier League. Qualora l’affare andasse in porto, il club meneghino intascherebbe 7 milioni di euro da poter reinvestire per Vranckx. In caso contrario, ci sarà una accelerata per Onana. Staremo a vedere.