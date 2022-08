Il PSG fa tremare l’Inter, ora è UFFICIALE: “Per Skriniar non è finita”

Piena di spunti e notizie importanti di mercato la conferenza di Galtier: l’allenatore del PSG, però, riaccende l’allarme rosso in casa Inter

In questi giorni è davvero bollente l’asse di mercato tra il PSG e la Serie A. Nelle scorse settimane in Italia è già arrivato Angel Di Maria, per quanto non direttamente passato alla Juventus dai francesi. Lo scorso anno era stato Donnarumma, adesso i movimenti in entrata e in uscita si sono decisamente intensificati.

Leandro Paredes è il nome principale, ancora in direzione Juventus. Oggi le parti cercheranno di superare gli ultimi ostacoli, ma intanto Christoph Galtier ha parlato in maniera importantissima sull’argentino. “Non farà parte dei convocati, ha l’accordo con la Juve e ha la testa altrove. E non punto su giocatori che entro 24 ore possono andare via”, le sue parole sul centrocampista. Ma l’allenatore del PSG ha toccato molti altri punti caldissimi sul mercato con l’Italia. In primis su Skriniar, poi anche su Fabian Ruiz e Keylor Navas. “Con Keylor parliamo molto spesso, domani sarà convocato ed è un giocatore del PSG”, le parole sul portiere cercato da tempo dal Napoli.

PSG, Galtier avverte l’Inter: “Per Skriniar non è finita, tutto è possibile”

Non solo, perché appunto Galtier – in conferenza stampa prima del match col Tolosa – ha detto la sua anche su Fabian Ruiz e soprattutto Skriniar. Sullo spagnolo, per cui ormai la trattativa è chiusa e si attendono solo le visite mediche: “Seguiamo Fabian Ruiz da molto tempo, ci sono delle discussioni in corso, nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto affari che poi sono saltati alla firme”. Semplice pretattica, come vi abbiamo già raccontato su Calciomercato.it, visto che Navas resta in salita e Fabian Ruiz è operazione fatta.

L’allarme vero, però, Galtier lo fa arrivare dalle parti dell’Inter, su Skriniar: “Non posso dirvi che è finita del tutto. La finestra di mercato è sempre emozionante per tutti. Ci possono sempre essere delle sorprese. Milan lo abbiamo messo nel mirino da tempo. La trattativa con l’Inter è difficile, bisogna rispettare la loro posizione. Ma mancano 48 ore, tutto è ancora possibile“. Zhang ha tolto dal mercato lo slovacco, ma il PSG non è ancora intenzionato ad arrendersi.