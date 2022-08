CM.IT | Da Shomurodov-Bologna all’addio di Diawara: pronti 4 addii

Il mercato della Roma entra nella fase conclusiva: le ultime da Shomurodov-Bologna all’addio di Diawara

Eldor Shomurodov al Bologna in prossimità del gong? Possibile, se non addirittura probabile vista la stima di Mihajlovic per il giocatore e la voglia dell’attaccante di sposare il progetto dei felsinei. La trattativa con il Bologna ha vissuto uno stallo dovuto alla formula e alle condizioni del riscatto, ma non è affatto finita. E c’è un motivo che fa andare le sensazioni in questa direzione. Nella testa di Sinisa Mihajlovic l’uzbeko della Roma, ha le caratteristiche che il tecnico ritiene necessarie per completare il reparto. Questa è la convinzione che il tecnico rossoblù ha esternato ai suoi dirigenti ed è per questo che è ipotizzabile ancora un trasferimento del giocatore a Bologna.

Messo dentro Belotti, la Roma è quindi pronta a liberare il giocatore ex Genoa a patto, però, che vengano inserite delle condizioni per il riscatto. Intanto l’uzbeko aspetta. In silenzio, con la speranza di cambiare casacca di mettere in mostra le proprie qualità dopo una stagione iniziata ai margini del progetto.

La scorsa stagione Shomurodov ha segnato 5 reti in stagione: non poco, per uno che non ha mai avuto continuità e che ha giocato anche con l’etichetta di un calciatore pagato tanto. Ora, siamo entrati nella fase decisiva: le ultime 48 ore potrebbero essere quelle giuste per sbloccare una cessione pronta da tempo e sempre attuale, nonostante l’arrivo del giovane Zirkzee alla corte di Mihajlovic.

Calciomercato Roma, non solo Shomurodov: le altre possibili cessioni

Non solo Shomurodov. Tiago Pinto in queste ore è alle prese con lo sfoltimento della rosa e la cessione degli ultimi esuberi. Diawara è vicino all’Anderlecht, mentre c’è il Basilea per Calafiori per il quale ha preso informazioni anche il Frosinone mentre Kluivert alla fine dovrebbe andare al Fulham. Quest’ultima una vera e propria telenovela, iniziata mesi fa, e destinata a concludersi proprio prima della chiusura del calciomercato. Insomma, dopo una campagna acquisti prestigiosa, Tiago Pinto sta portando avanti anche un lavoro importante in uscita, con cessioni mirate senza la partecipazione della Roma al pagamento degli stipendi.